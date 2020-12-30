شكرا لقرائتكم خبر عن "تكوين" توقع اتفاقية مع "جوفو للأقمشة" لبيع 70% من "مصنع الأنسجة المتطورة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن توقيع اتفاقية بيع حصص مع شركة جوفو، والتي وافقت بموجبها شركة تكوين على بيع 92.260 ألف حصة في إحدى الشركات التابعة لها، شركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف"، ما يمثل نسبة 70% من رأس مال شركة ساف.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الاتفاقية ستتم بسعر يعتمد على القيمة الاجمالية لكامل حصص شركة ساف بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي 337.5 مليون ريال، خاضع لبعض التعديلات المبنية على صافي الدين ورأس المال العامل الفعلي عند إتمام الصفقة.

وأفادت الشركة، بأن اتفاقية الشراء الملزمة تتوافق مع إستراتيجية الشركة الحالية الهادفة إلى التركيز والتوسع في قطاع البلاستيك سواء داخل المملكة أو خارجها بالدول التي تمارس الشركة نشاطها بها بالإضافة إلى الشراكة مع شركات عالمية في قطاع الأقمشة الغير منسوجة لتوسيع نطاق عملياتها.

ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي الاسترشادي يتمثل في القيمة الدفترية للحصة المباعة 70% من حصص الملكية في شركة ساف تبلغ كما في 30 نوفمبر 2020 المُقدرة بحوالي 105.8 مليون ريال، وهذه القيمة قابلة للتغيير في تاريخ تنفيذ الصفقة.

وبحسب البيان، تبلغ صافي المكاسب الرأسمالية الناتجة عن الصفقة بعد شطب جزء من الديون المستحقة لشركة تكوين حسب اتفاقية الشراء حوالي 57.6 مليون ريال سعودي (صافي النتيجة في قائمة الدخل)، وهذه القيمة قابلة للتغيير في تاريخ تنفيذ الصفقة.

وبموجب اتفاقية الشراء ستقوم شركة "ساف" بإعادة تمويل رأس المال العامل إلى شركة تكوين. ووفق القوائم الاسترشادية يصل هذا المبلغ الى 101.5 مليون ريال كما في 30 نوفمبر 2020، وهذا المبلغ قابل للتغيير في تاريخ تنفيذ الصفقة.

ومن المتوقع أن تحقق الصفقة تدفق نقدي ما بين قبض ثمن البيع واستعادة تمويل رأس المال العامل ما مجموعة 293 مليون ريال، وهذا المبلغ قابل للتغيير في تاريخ تنفيذ الصفقة، على أن يتم احتساب الأثر المالي النهائي في البيانات المالية بعد إتمام الصفقة.

وأشارت الشركة إلى أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط، بما في ذلك، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، ولا سيما موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

يُذكر أنه عند إتمام الصفقة، ستملك شركة جوفو نسبة 70% في شركة مصنع الأنسجة المتطورة وستبرم اتفاقية شركاء مع شركة تكوين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 28.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق وانخفاض مصاريف التمويل وزيادة الإيرادات الأخرى وذلك بالرغم من انخفاض ايرادت المبيعات وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.

والجدير بالذكر أن انخفاض المبيعات هو انخفاض في الإيراد وليس الكمية بسبب انخفاض أسعار البيع المرتبطة بانخفاض أسعار المواد الخام.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 2.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 54.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.