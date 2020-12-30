شكرا لقرائتكم خبر عن 35 دقيقة من الألعاب النارية تضيء سماء أبوظبي احتفالاً بالعام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن تفاصيل احتفالات العام الجديد 2021 عبر سلسلة من الفعاليات، والعروض للألعاب النارية في منطقة الكورنيش وجزيرة ياس ليلة رأس السنة. كما سيقام عرض للألعاب النارية في منتصف ليلة رأس السنة على ممشى الواجهة البحرية بجزيرة المارية.

وأعلنت الدائرة أن الفعاليات، تشمل عروضاً مبهرة للألعاب النارية في الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة، ويستقبل مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة الزوار من الساعة 3 ظهراً وحتى منتصف الليل بألعاب نارية واستعراضات فنية.

والتزاماً بجهود تطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية الصارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19؛ سوف يتمكن المواطنون والمقيمون والزوار من الاحتفال باستقبال العام الجديد والاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية الذي سيقام في منطقة الكورنيش، من خلال بث مباشر عبر قناتي أبوظبي والإمارات، ومنصة برق الإمارات على تطبيق إنستجرام، كما سيتسنى لهم متابعة عرض الألعاب النارية الحية في جزيرة ياس مباشرة من مرسى ياس.

كما تستضيف العاصمة إلى جانب الاحتفالات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالشراكة مع شركة ميرال عدداً من الفعاليات والاحتفالات الأخرى في جميع أنحاء الإمارة، من ضمنها عرض مبهر للألعاب النارية يقدمه مهرجان الشيخ زايد في الوثبة على مدار 35 دقيقة، ويتوقع أن يحطم رقمين قياسين لموسوعة جينيس، كما سيشهد المهرجان عروضاً موسيقية حية تؤديها فرق محلية وعالمية. إضافة إلى ذلك، تستضيف جزيرة المارية احتفالات متميزة احتفاءً برأس السنة التي تنظمها شركة مبادلة سنوياً.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً بالنسبة للعديد من المؤسسات والجهات التي واجهت مجموعة من التحديات، والأهم من ذلك أنها أعطتنا فرصة للابتكار وتقديم نماذج إبداعية لمواجهتها، وعلى الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة على حركة التنقل فإن مجتمع إمارة أبوظبي والشركاء من أصحاب المصلحة قدموا مثالاً رائعاً على التعاون والالتزام والابتكار، ما أسهم في تجاوزنا لكافة العقبات بنجاح وبشكل استثنائي.