شكرا لقرائتكم خبر عن «دي إكس بي» تعين مستشارين لتقييم عرض «مراس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، الأربعاء، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تعيين «ألين آند أوفري» Allen & Overy LLP مستشاراً قانونياً، كما وافقت على تعيين كل من «شعاع كابيتال»، و«كي بي إم جي لوور جلف» كمستشارين ماليين لأغراض تقييم العرض الذي تم استلامه من شركة «مراس للترفيه والتسلية» بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة «مراس» عن نيتها إعادة هيكلة رأسمال شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» وتقدمها بعرض نقدي مشروط للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المالكة لمتنزهات «دبي باركس». وبحسب عرض الاستحواذ، تهدف «مراس» إلى دعم مستقبل «دي إكس بي إنترتينمنتس» في ظل التحديات المالية التي تواجهها.

وأكد مجلس إدارة «دي إكس بي» أنه تلقى العرض، وقال في بيان: إن مجلس الإدارة بصدد دراسة وتقييم العرض.

وبحسب بيان «مراس»، توفر الصفقة المقترحة هيكلية رأسمال مستدامة لشركة «دي إكس بي» من خلال خفض مستوى الدين لدى الشركة في ظل أوضاع السوق الصعبة.

ويحق لمساهمي «دي إكس بي» بموجب العرض المقترح الحصول على 8 فلوس نقداً عن السهم الواحد من خلال مشاركتهم في عملية «عرض الشراء» والتي من المتوقع أن تبدأ في يناير/ كانون الثاني2021، إذا استوفيت الشروط المحددة. علماً بأن الصفقة المقترحة مرهونة باستيفاء شروط محددة تشمل الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين، والجهات التنظيمية المختصة.