شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل توقيع عقد إنتاج السيارات الكهربائية لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأجل توقيع عقد إنتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والذى كان من المقرر أن يتم أمس الأول الاثنين بمقر وزارة قطاع العمال بجاردن سيتى، وذلك لمدة أسبوعين.

وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريح خاص لـ«الخليج 365» أن السبب وراء التأجيل هو لا بد من وجود شرط التحكيم خارج مصر، وهذا الشرط لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.

يذكر أن السيارات الكهربائية الجديدة قد أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنها ستظهر للنور قريبا، موضحا أن هذه السيارات سوف تعمق صناعة السيارات فى مصر، لما لها من مزايا عدة، حيث إن الشحنة الواحدة تسيّرها 400 كيلومترا، كما تقلل من استهلاكنا للمحروقات مثل البنزين والسولار، وبالتالى تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة.

وأكد أن مرحلة الدراسة لتصنيع السيارات الكهربائية مرّ عليها عام، بشراكة مع الشركة الصينية مع شركة يابانية وأنتجت 7 %، أى نحو 7 ملايين سيارة كهربائية حول العالم.

وتابع أن الشركة الصينية طورت على السيارة الكهربائية، وتعتبر مكوناتها متوسطة، لتحمل التشغيل التجارى والتاكسى وخلافه، وسعرها معقول للمواطن المصرى، مضيفا أن استبدال سيارات الغاز أو البنزين بسيارات كهربائية لا يوجد بند لهذا.