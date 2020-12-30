شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الوزن الزائد أثناء السفر يعرض سيارتك للخطر ويزيد من استهلاك الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح خبراء النقل والمواصلات بنادى سيارات أوروبا «ACE» ونادى سيارات ألمانيا «AvD»، بعض القواعد والإرشادات التى يجب مراعاتها لتحميل السيارة بشكل صحيح قبل الانطلاق فى الرحلات الصيفية والعطلات الشاطئية.

وتتمثل القاعدة الأساسية الأولى فى عدم اصطحاب الكثير من الأغراض أثناء السفر، لأن كل 100 كيلوجرام إضافية على متن السيارة تؤدى إلى زيادة معدل استهلاك الوقود بمقدار 3ر0 لتر/100 تقريبا، بالإضافة إلى أنه لا يجوز تحميل السيارة بأغراض يزيد وزنها على القيمة المدونة فى ترخيص السيارة، وعلى الرغم من أن هذه القيمة تزيد على 400 كجم فى أغلب الأحيان، إلا أنها تتضمن وزن ركاب السيارة أيضا، وكلما زادت حمولة السيارة، فإنها تؤثر بالسلب على أمان القيادة.

وتنص القاعدة الأساسية الثانية على ضرورة تخزين الأمتعة بشكل منظم فى السيارة، حيث يتعين على قائد السيارة وضع الحقائب ثقيلة الوزن فى أدنى مستوى بصندوق الأمتعة قدر المستطاع، ومن الأفضل أن تكون مستندة إلى مساند ظهر المقاعد الخلفية مباشرة ودون أية فراغات.

وينصح الخبراء الألمان بضرورة وضع الأغراض الثقيلة للغاية فوق المحور الخلفى مباشرة، مع ضرورة توزيع الأمتعة بالتساوى على الجانبين، وتعمل أحزمة الربط على عدم انزلاق أجزاء الحمولة المنفصلة فى صندوق الأمتعة عند القيام بمناورات الانحراف بالسيارة، بالتالى تتعرض السيارة للانزلاق والانحراف عن مسار الطريق، وهناك قطع خاصة من الحصير المضاد للانزلاق تعمل على مقاومة قوى الطرد المركزى بشكل إضافى.

وبالنسبة للسيارات والموديلات الفان أو الإس يو فى، فإنه لا يجوز أبدا تحميل صندوق الأمتعة بما يزيد على الحافة العلوية للمقاعد الخلفية، طالما أن مقصورة السيارة غير مزودة بشبكة فاصلة ثابتة، لأن الحمولة العالية تحول دون رؤية السائق للطريق عبر الزجاج الخلفى، فضلا عن إمكانية تطاير الحقائب والأمتعة داخل مقصورة السيارة عند القيام بعملية كبح كاملة، وتكون بقوة تعادل أضعاف وزنها الحقيقى، ولهذا السبب لا يجوز وضع أية أشياء صغيرة على الرف الخلفى فى سيارات الصالون، لأن الهاتف الجوال قد يتطاير بسرعة كرة البولينج فى حالة وقوع تصادم بالسيارة.

ويوفر صندوق السقف إمكانية جيدة لتخزين الأغراض الخفيفة ذات الحجم الكبير، لكن هذا الصندوق يؤدى بدوره إلى زيادة معدل استهلاك الوقود من خلال زيادة مقاومة الهواء، علاوة على أنه يتسبب فى تغيير خصائص أداء السيارة، لأنها تصبح أكثر حساسية لتأثير الرياح الجانبية، ولا يتناسب صندوق السقف مع بعض موديلات السيارات.

وبغض النظر عن كيفية تحميل صندوق الأمتعة، فإن مثلث التحذير وصندوق الإسعافات الأولية يجب أن يكونا فى متناول اليد دائما، حتى عند تحميل السيارة بشكل كامل، وتنطبق هذه النصيحة أيضا على ألعاب الأطفال، لا سيما فى رحلات العطلات الطويلة، وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز أبدا الاستغناء عن استعمال مقاعد الأطفال المناسبة لأعمارهم، على الرغم من أنها تكون ضخمة للغاية.

ويقدم نادى الدراجات الألمانى «ADFC)» نصائح خاصة للأشخاص الذين يرغبون فى اصطحاب دراجاتهم الهوائية عند الانطلاق فى العطلات الصيفية، فعلى الرغم من أن حامل السقف التقليدى يتوافر بتكلفة منخفضة للغاية، لكن تظهر به بعض المشكلات المعتادة، مثل زيادة معدل استهلاك الوقود بسبب زيادة مقاومة الهواء، وتغير خصائص القيادة بشكل واضح، ولذلك ينصح الخبراء الألمان بأنه من الأفضل استعمال حامل الباب الخلفى، الذى يتيح إمكانية تثبيت الدراجات الهوائية بأمان.