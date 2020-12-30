شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء للمنجنيز تقود صناعة الصلب لثورة تكنولوجية جديدة لأول مرة فى مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور جمال هنداوى، الرئيس التنفيذى لشركة سيناء للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه فى صباح يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، بدأ تشغيل مصنع سبائك الفيرو منجنيز فعليا، وذلك لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز لأول‏ مرة فى مصر والوطن العربى.

وذلك بعد الانتهاء من إجراء عمرة لمصنع الشركة بجنوب سيناء بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليون جنيه بجهود الشركة الذاتية.

وأشاد الدكتور جمال هنداوى بدعم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومجلس إدارتها برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى لإنجاز هذا المشروع والوقوف بجانب الشركة الوطنية على تراب سيناء الغالى، حيث شملت تعديل نشاط فرن إنتاج السبيكة لإنتاج سبيكة السيلكو منجنيز، حيث إنها الأكثر طلبا فى السوق والتى تستخدم فى صناعة الصلب وذلك حسب تصريحات الدكتور جمال هنداوى الرئيس التنفيذى للشركة.

‏وأضاف أنه من أهم الأسباب التى دفعت الشركة لإنتاج تلك النوعية من السبائك أن السوق المحلى يستوعب إنتاج المصنع بعد التطوير حيث يبلغ إنتاج المصنع 25 ألف طن سنويا فى حين يبلغ استهلاك مصر الثانوى نحو 120 ألف طن يتم استيراد أغلبها من الخارج، إضافة إلى أن الشركة قامت بطرح مناقصة عالمية لإنشاء مصنع لفصل الحديد عن المنجنيز لإنتاج خبث عالى المنجنيز، بالإضافة إلى إنتاج حديد غفل، وذلك بعد أن انتهت الشركة من دراسات الجدوى اللازمة لهذا المشروع للاستفادة من المنجنيز المنخفضة التركيز، ليدخل منتج الخبث عالى المنجنيز فى إنتاج سباك السيلكو منجنيز.

أضاف الدكتور جمال هنداوى أن الشركة بصدد البدء فى تنفيذ مشروع غسيل رمال الزجاج بجنوب سيناء، وذلك لإنتاج رمال زجاج عالية النقاء والجودة ومن المتوقع أن يكون المشروع بشراكة سعودية هندية حيث إن الشركة التى سوف تقوم بتوريد معدات الإنتاج هى شركة هندية.

ويعتبر هذا المشروع من أهم مشروعات القيمة المضافة بالنسبة لشركة سيناء للمنجنيز،‏ والذى سوف يساعد بشكل كبير فى الاستفادة القصوى من خامات الشركة ومنتجاتها، من رمال الزجاج ويعتبر هذا المشروع هو المرحلة الثانية من تنفيذ عملية القيمة المضافة حسب تخطيط الشركة حيث إن الشركة لديها مراحل أخرى ثانية للقيام بإنتاج المونو سيليكون والبولى سيلكون، وتعتبر هذه الصناعات من أعلى الصناعات التكنولوجية على مستوى العالم فى هذا المجال، ‏بالإضافة إلى أنه جار التفاوض مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى الصناعات التعدينية لإنشاء مصنع لكلسنة الكاولين.

ومن المتوقع أن تقوم بتنفيذه شركة الإسكندرية للحراريات أو إحدى الشركات الأخرى وأخيرا تم الكشف عن تخطيط الشركة للبدء الفعلى فى إنشاء منطقة خدمات لوجستية بميناء الشركة التخصصى باستثماراته قدرها 204 ملايين دولار بالاشتراك مع جهات استثمارية أخرى يتم تنفيذها على مراحل.