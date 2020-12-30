شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج 365» تختبر السيارة «أوبل جراند لاند - 2021» الجديدة على مدار 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جاءت أوبل جراند لاند - 2021 بالعديد من المواصفات الداخلية والخارجية لأن تتناسب مع الفئة المعروضة لها وهى: محرك 4 سلندر، 1600 سى سى مع شاحن توربينى بقوة 165 حصانا وعزم 240 نيوتن / متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات دفع أمامى للعجلات، ووسائد هوائية ستائرية وجانبية ونظام «ABS»، وتوزيع إلكترونى للفرامل.

كما حصلت السيارة على جنوط رياضية مصنوعة من الألومنيوم بقياس 19 بوصة، وشاشة وسطية بقياس 12 بوصة فى منتصف التابلوه، وبمكيف هواء أوتوماتيك وفتحات فى الخلف للمكيف ومصابيح أمامية وخلفية ليد وفتحة سقف بانوراما.

أما عن مميزات جراند لاند فقد جاء هذا الطراز بمجموعة من المميزات الجديدة والتى تزيد عن مميزات العام السابق، لأن تزيد من قوتها التنافسية وتتلخص المميزات فى الآتى: المحرك القوى الذى يتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم / ساعة فى 7,8 ثانية فقط.

السيارة اقتصادية فى استهلاك الوقود فمعدل الاستهلاك 6,5 لتر لكل 100 كم، توافر كل أنظمة الأمان والحماية لأن السيارة حاصلة على 4 نجوم فى اختبارات الأمان.

وضعية قيادة مناسبة لدى السائق وتسمح له بكشف الطريق بالكامل، التصميم الخارجى رياضى بينما التصميم الداخلى أكثر من رائع.

وقد حصلت على خامات داخلية عالية الجودة وتستخدم نظام عزل صوتى رائع، ومساحات التخزين الداخلية كبيرة، بالإضافة إلى أن سعة التحميل فى الداخل كبيرة.

الثبات على السرعات العالية لأن نظام التعليق قوى، بالإضافة إلى نظام إيه إس بى، ليتم التحكم فى السيارة بشكل آمن، بالإضافة إلى أن مقعد السائق كهربائى فى 10 وضعيات، فضلا عن وجود ذاكرة لحفظ الوضعيات.

أما عيوب أوبل جراند لاند 2021 نجد أنها لم تستخدم شاشة وسطية ذات جودة عالية وذات حجم كبير مقارنة بمنافسيها من نفس الفئة الرياضية، كما أنه لا توجد وسادة هوائية أو إيرباج للرُكاب الخلفيين.