الرئيس يوجه بتكامل المشروعات فى المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض كل من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التى سيتم التركيز عليها فى مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفى بالدولة.

ووجّه الرئيس، بتكامل المشروعات فى المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج وفقا لاحتياجات السوق المحلى بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول أيضا عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى على مستوى الجمهورية، فى إطار استراتيجية التحول الرقمى، وتضاعف أهميتها فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الصدد، أخذا فى الاعتبار أن المنظومة توفر تأمينا متكاملا لإتمام العمليات وتبادل البيانات وفقا للمعايير العالمية، مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفى من خلال مراكز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، التى تمتع ببنية تحتية إلكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكترونى الآمن عن طريق المنصات الإلكترونية المختلفة.

ووجّه الرئيس، فى هذا الإطار، بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكترونى كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجى الذى يسهم فى رفع مستوى الأداء وكذلك التيسير على المواطنين.