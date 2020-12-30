شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار وثائق تأمين لـ 472 ألف مركبة فى نوفمبر 2020 من بينها 48.565 ألف «زيرو» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة الأهرام، البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، عن المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها فى شهر نوفمبر 2020، حيث أكدت التقارير أن إجمالى عدد المركبات التى صدر لها وثائق تأمين إجبارى وتم ترخيصها فى جميع وحدات مرور مصر، والتى تبلغ نحو 198 وحدة مرور بلغت 472.777 ألف مركبة، من بينها 48 ألفا و565 مركبة «زيرو» و3285 مركبة جمرك و324 مركبة هيئة دبلوماسية.

المركبات الزيرو.. أورد التقرير أن عدد السيارات الزيرو التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها قد بلغت 22.365 ألف سيارة، و3110 نقل، و17.272 ألف دراجة نارية و4203 دراجات نارية أجرة، و498 أتوبيس خاص، و1489 جمرك ملاكى، و597 نقل جمرك، و562 أتوبيس جمرك.

نوع الوقود.. أورد التقرير أيضا أن عدد المركبات الـ«زيرو» والمستعملة التى تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها وتستخدم الكهرباء 78 مركبة كهرباء، و34 مركبة غاز طبيعى، و102 ألفا و166 مركبة تعمل بالسولار، و35.093 مركبة تعمل بالبنزين.

سنوات الصنع والمخزون.. وتؤكد الأرقام، أن عدد السيارات المركبات من طراز 2019 بلغت 2.492 ألف مركبة، أما من طراز 2020 فبلغت 19 ألفا و132 مركبة، أما المركبات من طراز 2021 فقد بلغت 26 ألفا و941 مركبة، كما تؤكد التقارير أنه للشهر الثالث على التوالى لم تظهر أى مركبة من موديل 2018، وهذا يؤكد أن مخزون 2018 قد انتهى تماما، بينما المركبات من طراز 2019 التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها بلغت 2.492 ألف مركبة من بينها 244 سيارة ملاكى و1.992 ألف دراجة نارية، و37 نقل، و3 سيارات أتوبيس خاص، و6 سيارات أتوبيس عام، بينما المركبات من طراز 2020 فقد بلغ عددها 19 ألفا و132 مركبة من بينها 2508 سيارات ملاكى، و12 ألفا و649 دراجة نارية، و468 نقل و170 أتوبيس خاص، و37 مقطورة، أما المركبات موديل 2021 فقد بلغت 26 ألفا و941 من بينها 19 ألفا و883 سيارة ملاكى و2631 دراجو نارية و2605 نقل و325 أتوبيس خاص.