شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجربة «الخليج 365» للسيارة مرسيدس GLA..تعرف على مميزات وعيوب السيارة GLA الجديدة كليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجسد الموديل الجديد توازنا يجمع بين جمال التصميم والعملية فى الوقت نفسه، وتضم السيارة المزيد من الخصائص المطوّرة، ومحرك قوى 4 سلندر بأداء رياضى متميز، وأحدث أنظمة المساعدة فى القيادة، ونظام MBUX للمعلومات والترفيه.

كما تتضمن السيارة GLA الجديدة أفضل مزايا سيارات الـ SUV المدمجة، من حيث الحجم والارتفاع، ويتم طرح السيارة الجديدة فى فئتين هما GLA200 AMG وGLA 200 Progressive.

التصميم الخارجى.. لأنها SUV مدمجة، تأتى السيارة GLA الجديدة بشكلها الرياضى والمتطور، فالشكل الأمامى والخلفى للسيارة يجسد المفاهيم التصميمية للقوة المقترنة بالرحابة، بينما يمنح الشكل الجانبى السيارة أناقة وديناميكية تؤكدهما خطوط النوافذ الجانبية المماثلة لتصميم السيارات الكوبيه.

فى الوقت نفسه تتميز السيارة GLA200 Progressive بعجلات قياس 18 بوصة، أما السيارة GLA200 AMG فتتضمن باقة AMG الرياضية والباقة الليلية وعجلات قياس 19 بوصة.

التصميم الداخلى.. السيارة GLA الجديدة بها وضعية الجلوس المرتفعة التى تميز سيارات الـ SUV المدمجة بارتفاع 10 سم أعلى عن الموديل السابق، وهو ما يزيد من المساحة فى الأمام ويزيد متسع الساقين أثناء الجلوس فى الخلف، يحافظ التصميم الداخلى الجديد على المزايا فائقة الجودة والتصميم الحديث والعصرى، حيث تم تزويد كل من GLA200 AMG وGLA200 Progressive بباقة من المزايا المتطورة، بما فى ذلك نظام MBUX للمعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عرض رقمية بالكامل، وإضاءة محيطية، وخاصية دمج الهواتف الذكية، كما تعمل شنطة السيارة بالكهرباء لمزيد من السهولة، بالإضافة إلى ذلك تم تجهيزGLA 200 AMG أيضا بنظام صوتى متطور وشحن لاسلكى وفتحة سقف بانوراما.

أنظمة المساعدة على القيادة.. السيارة GLA تمثل خطوة جديدة لمزيد من الأمان، حيث ترتقى بتجربة القيادة الذكية من خلال أنظمة المساعدة على القيادة، وتتضمن كل من Active Braking Assist, ATTENTION ASSIST و Adaptive brake lights ونظام ركن السيارة Active Parking Assist المزود بـ PARKTRONIC، وكاميرا خلفية، بالإضافة لنظام Active Braking Assist كتجهيز قياسى فى السيارة، وفى حالات الطوارئ، تعمل الفرامل أوتوماتيكيا لتجنب الاصطدام.

السيارة GLA200 مزودة بمحرك 1.4 لتر بشاحن تيربو ويولد قدرة 163 حصانا، بما يتوافق مع شكل السيارة وأدائها النشيط، السيارة بها ناقل حركة من طراز 7G DCT بما يمنح قائد السيارة تجربة قيادة متميزة.

عيوب السيارة.. السيارة بالفعل أصبحت أكبر حجما، ولكن بوجود , ATTENTION ASSIST فقد أعطى ذلك النظام صعوبة فى التحكم فى السيارة خاصة أثناء الزحام المرورى، رغم أنه مقسم لدرجات عالى ومتوسط أو غلقه تماما، أنا وعن تجربة شخصية لم أفضل هذا النظام لأنه أثناء الزحام قد يسبب حادثا وليس الحماية من الاصطدام، لأننى غير معتادة على استعمال هذه النظام، لذا نصيحة لا بد من تجربته أولا والاعتياد عليه حتى لا يحدث أى تصادم من المفاجأة فى تحكم السيارة فى القيادة، كما أن صوت الإشارات كان عاليا جدا ومزعجا، بالنسبة لى قد يكون هذا أمان أكثر ولكن لم أفضله على الإطلاق.