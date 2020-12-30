شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية مستقبل الصناعات الاستراتيجية بوزارة قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جار استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع عقود التصدير لمنتج اليوريا بالكميات التعاقدية المنصوص عليها بالنموذج المحدث بالبنوك ‏فى حوار الإنجازات التى شهدتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، كشف المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة أن ما تحقق من إنجازات يعود إلى وجود استراتيجية واضحة لدى الشركة القابضة والشركات التابعة والتى نجحت من خلالها خلال العام المالى الماضى 2019 و2020 فى تحقيق المستهدف بل فى تحقيق أفضل من المستهدف بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها السلبى على الاقتصاد.

‏وأشاد المحاسب عماد الدين مصطفى بالدعم الكبير من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الذى قدم كل العون للشركة القابضة والشركات التابعة وإطلاق العديد من البرامج والمشروعات غير المسبوقة فى تاريخ قطاع الأعمال العام على رأسها مشروع التحول الرقمى وغيرها من المشروعات المتعلقة بتشكيل لجان تسوق مركزية ولجان استثمار مركزية فى الشركة القابضة بالإضافة إلى اختيار وتقييم رؤساء الشركات وقيادات الشركة مما كان له أحسن‏ الأثر فى اختيار قيادة واعية تقود الشركات خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتعديلات التى أجريت على قانون 203 لسنة 1991 وذلك بالقانون رقم 185 لسنة 2020 وكذلك لائحته التنفيذية ما يزيد الانضباط بشكل كبير للشركات ويعيد لها رونقها مجددا ويقضى على بعض المشكلات التى كانت تواجه الشركات وأوضح أن هناك حالة التناغم التى يقودها مجلس الإدارة بمشاركة وليد محمد الرشيد وأسامة مهدى نائبا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس كانت بمثابة استمرار للجهد نحو تطوير الشركات ودفعها للأمام وإنجاز مختلف المشروعات.



خطط تطوير الشركات التابعة الخاسرة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية: خطط تطوير الشركات التابعة الخاسرة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية:

شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية: قامت الشركة بطرح مناقصة بين الشركات المتخصصة لتأهيل وتطوير وتحديث وحدة إنتاج الأمونيا، واستكمال تأهيل باقى وحدات المصانع بهدف تخفيض معدل استهلاكات الغاز الطبيعى لكل طن أمونيا للاقتراب من المعدلات العالمية وزيادة القدرة التنافسية، وجار دراسة نقل مصانع الشركة إلى أرض شركة النصر للأسمدة بالسويس.

شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية: تقوم الشركة باستكمال برامج إعادة تأهيل مصانع الشركة بإجراء الإصلاحات والعمرات اللازمة التى تحتاجها المصانع، حيث تم استكمال عمرة وحدة حامض النيتريك (الكريزلوار)، كما تم فى 7/12/2020 توقيع عقد تسوية المديونية المستحقة على الشركة لصالح شركة بتروتريد مقابل قطعة الأرض المملوكة للشركة بالسويس ضمن التسوية الجماعية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتزيد قيمة هذه الأرض عن المديونية المستحقة على الشركة مما يؤدى لتخفيض العجز المرحل وتحقيق الشركة أرباح رأسمالية تؤدى لتحسين الهيكل المالى والاقتصادى للشركة، جار توقيع الشراكة مع شركة بنشمارك لإنشاء مصنع جديد للأسمدة، وبموجب هذه الشراكة تحصل شركة النصر للأسمدة على 10% من أسهم الشركة الجديدة و400 ألف طن من الأمونيا السائلة سنويا بأسعار تفاوضية يتم الاتفاق عليها عن طريق خط مواسير مباشر، حيث إن شركة النصر حصلت على موافقة زيادة حصتها من الغاز فى ضوء صدور قانون المناطق الحرة بمجلس النواب.

شركة النقل والهندسة: تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنعين للإطارات أحدهما بالإسكندرية بمنطقة العامرية وجار عمل الدراسات اللازمة لإقامة هذا المصنع لإنتاج إطارات الجرارات والمعدات الزراعية وإطارات المعدات الثقيلة والموتوسيكلات وغيرها، كما تم تشكيل لجنة للتطوير ممثلة من شركة النقل والهندسة والشركة القابضة وتم التواصل مع مجموعة شركات صينية وأوروبية وتم عقد بروتوكول مع إحدى هذه الشركات وهى شركة رونالد برجر ذات الخبرة المالية Ronald burger & Black donuts، ويتضمن البروتوكول العرض الذى كان مقدما لشركة النقل والهندسة ليشمل إطارات الجرارات والموتوسيكلات وإطارات المعدات الثقيلة وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى، وتقوم شركة Ronald Burger فى الوقت الحالى بدراسة الجدوى الاقتصادية وسيتم الإنتاج على مرحلتين المرحلة الأولى حوالى 4 ملايين إطار من كل الانواع ملاكى ونقل وجرار ومعدات ثقيلة.

الشركة المصرية للأحذية «باتا»: اتخذت الشركة خطوات جادة نحو الشراكة مع إحدى جهات القطاع الخاص ذات خبرة مدعومة بالخبرات العالمية لتحقيق منظورها للمستقبل وتطوير منتجاتها وذلك بالاستحواذ على مصنع جديد فى منطقة صناعية بدلا من الموقع الحالى بالإسكندرية وذلك بعد قرار تحويل أرض المصنع الى مكان بديل وتم تكليف مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، لإعداد دراسة جدوى نقل المصانع حيث تتضمن الدراسة عدة محاور وهى (دراسة سوقية لمنتجات الشركات المزمع نقلها – دراسة المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج – اقتراح الموقع الأمثل لنقل هذه الشركات).



شركة النصر للأجهزة الكهربائية «نيازا»: شركة النصر للأجهزة الكهربائية «نيازا»: قامت الشركة بالتوجه إلى تعديل بعض خطوط الإنتاج من اللمبات المتوهجة الى اللمبات الليد والاستغلال الأمثل للطاقات المعطلة بهدف تلبية احتياجات الأسواق والتى تؤدى الى تحسين نتائج الأعمال وزيادة نشاط التوريدات للجهات الحكومية والمصالح والهيئات، ونجحت الشركة فى استخراج شهادة الصلاحية لأرض الشركة بمدينة دمنهور لاستغلالها سكنى وإدارى وتجارى والبناء على كامل المساهمة باعتماد من محافظة البحيرة، وفى ضوء توجيهات الدولة لتطوير محور المحمودية بالإسكندرية الكائنة به مقر الشركة تم تكليف مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، بإعداد دراسة جدوى نقل المصنع الى المجمع الصناعى ودراسة بدائل انتقال الشركة إلى مجمع صناعى مع تحديث وتطوير مصانع الشركة وبما يتناسب مع أذواق المستهلكين، وقد نجحت الشركة فى استخراج شهادة الصلاحية لأرض الشركة بالنزهة بالإسكندرية على محور المحمودية بمساحة 61 ألف متر مربع لاستغلاها سكنى وإدارى وتجارى والبناء على أعلى ارتفاع.



شركة النصر للملاحات: المشروعات الجارى تنفيذها بملاحة برج العرب للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية للملاحة تتمثل فى: شركة النصر للملاحات: المشروعات الجارى تنفيذها بملاحة برج العرب للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية للملاحة تتمثل فى: 1. مشروع انشاء آبار جوفية إنتاجية عميقة بتكلفة استثمارية بنحو 7.1 مليون جنيه وجار توريد مهمات المشروع وذلك بالتنسيق مع استشارى المشروع وبلغ جملة المنصرف حتى 30/6/2020 نحو 2.9 مليون جنيه ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل اعتبارا من عام 2020/2021.

2. مشروع عزل المحلول الملحى المركز نسبيا داخل حوض منفصل بطاقة إنتاجية نحو 60 ألف طن والذى يهدف إلى إنتاج الأملاح المعدنية المتواجدة فى المحلول بصورة اقتصادية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 6 ملايين جنيه ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو سنتين بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتم بالجهود الذاتية مثل مشروع محطة الصرف الأوسط وكذا إعادة تأهيل مسار المحاليل الملحية المغذية لأحواض الترسيب.

شركة مطابع محرم الصناعية: قامت الشركة بإعداد دراسة تفصيلية عن تطوير الشركة تتلخص فى إضافة ماكينة طباعة وتفصيل كرتون مضلع 5 لون بقيمة استثمارية بنحو 14 مليونا، وفترة استرداد قدرها 3 سنوات ويؤدى ذلك إلى إضافة شريحة جديدة من العملاء وخاصة عملاء الشيبسى، وزيادة كمية إنتاج مصنع الكرتون المضلع إلى 700 طن شهريا.



شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين): شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين): جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة القابضة لبيع الأرض غير المستغلة بمصنع شبرا الخيمة وتم الاتصال بالجهات المعنية لتقييم الأرض والحصول على الموافقات اللازمة لاتخاذ إجراءات البيع وتوفير الأموال اللازمة لشراء خط سيور جديد يتناسب ومتطلبات السوق ويساعد الشركة على تحسين نتائج الأعمال.

جار دراسة نقل مصنع طنطا من داخل الكتلة السكنية الى الأرض الفضاء بشركة طنطا للكتان والزيوت مع تحديث مصانع الشركة.



الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية: الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية: قامت الشركة بتنفيذ برامج الإنتاج للعقود المبرمة مع كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف شركة «أوراسكوم» للقطار المكهرب وهيئة مترو الأنفاق بالإضافة إلى تجديد فلنكات بعض خطوط السكك الحديدية، حيث قامت الشركة بتوقيع عقود بنحو 480 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتم الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء مصنع جديد بتكلفة إنتاجية 300 ألف فلنكة سنويا وجار فتح الاعتمادات المستندية لشراء المصنع الجديد وذلك نظرا للطلب المتزايد على منتج الفلنكات حيث يعتبر العنصر الرئيسى فى البنية الأساسية للمشاريع القومية المستهدفة تطوير وتحديث شبكات خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق.



الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»: الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»: تم الانتهاء من إجراء دراسات الجدوى الفنية لجميع خطوط الإنتاج ومرافق الشركة تعقبها دراسة جدوى اقتصادية وتسويقية لتطوير الشركة وتم الترسية على شركة هندية لإعداد دراسات الجدوى المطلوبة وبما يؤدى إلى معالجة الخلل فى الهيكل التمويلى والتسويقى والإنتاجى للشركة.



شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»: شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»: بتاريخ 15/1/2020 وفى مقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تم عقد اجتماع مع شركة تكنيمونت الإيطالية لمراجعة موقف المشروع ونتائج الاجتماعات السابقة للوصول إلى اتفاق نهائى بغرض التسوية الودية للنزاعات التعاقدية بين الطرفين والوصول إلى تسليم المصنع والتشغيل طبقاً للمواصفات التصميمية، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق بين كل الأطراف عن تسوية النزاعات وديا وتم التوقيع على اتفاق التسوية فى 15/5/2020 بالأحرف الأولى وجار عرض اتفاقية التسوية على لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.

جار استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع عقود التصدير لمنتج اليوريا بالكميات التعاقدية المنصوص عليها بالنموذج المحدث بالبنوك، بالاضافة الى أنه تم إعداد كراسة الشروط الفنية الخاصة بإعادة تأهيل المصنع القديم لإنتاج (حامض النيتريك وسماد النترات)، وتم الاتفاق مع المقاول الايطالى (تكنمونت) أن يتم إدراج مشروع إعادة تأهيل المصنع ضمن بنود اتفاقية التسوية المزمع توقيعها معه، فضلًا عن أنه تم الاتفاق مع البنوك المقرضة بالحصول على الموافقة على تمويل المشروع وذلك بعد توقيع اتفاقية التسوية سالفة الذكر أو الحصول على عروض أخرى.