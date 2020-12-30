شكرا لقرائتكم خبر عن EIM الوكيل الحصرى لـ«رينو» فى مصر تفوز بالمركز الثانى فى تحدى جلاديتور 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جمال عسكر، خبير سيارات، تعقيبا على افتتاح رئيس الجمهورية لمؤتمر «النقل الذكى» مؤخرا، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد أن الدولة تتحرك بخطوات هادئة ومحددة نحو ما نرجوه فى المرحلة القادمة فى اتجاهات عديدة نحو مستقبل أفضل.

أعربت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصرى للعلامة التجارية رينو فى مصر، عن سعادتها بفوزها بالمركز الثانى فى «تحدى جلاديتور» لهذا العام، تقديرا لإنجازاتها فى مجالات خدمة ما بعد البيع، وهى المسابقة التى تنظمها رينو الشرق الأوسط، وتشارك مصر بها من خلال EIM باعتبارها الوكيل الحصرى لرينو فى مصر. وجاء فوز رينو مصر بعد أن حقق إبراهيم المحمدى، بإدارة خدمات ما بعد البيع برينو مصر، درجة عالية جدا 91 % فى الجولتين الأولى والثانية، التى تشمل تقييم المعرفة العامة بواسطة نظام R-learning، والتى يتم تنفيذها عبر الإنترنت، واجتاز أيضا الجولة الثانية التى تشمل تقييم المعرفة الخاصة بالمنتج بواسطة نظام R-learning. وتم تأهيله للجولة الثالثة، وتم إجراء دورتين تدريبيتين محددتين فى مركز تدريب رينو فى العبور، لتجهيز وتأهيل المحمدى، للجولة الثالثة بعنوان تحدى التجربة الرقمية.

وبالنيابة عن برنارد كريتيان، الرئيس التنفيذى لرينو الشرق الأوسط، سلم الأستاذ رامى جاد مدير عام رينو مصر، الجائزة لإبراهيم المحمدى تقديرا لمجهوداته وتفوقه.