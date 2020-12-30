شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المحاريث والهندسة تبدأ خطة تسويق بطاريات مصرية جديدة بتكنولوجيا ألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن توقيع اتفاقية مع الشركة الألمانية لتصنيع بطاريات السيارات لصالح شركة المحاريث والهندسة، بحيث تقوم الشركة بتسويقها وبيعها من خلال فروعها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

أضاف المهندس محمد حسنين رضوان، أنه سيتم تصدير البطارية الجديدة لعدد من الدول الأفريقية والأوروبية، بما لديها من خبرة عريقة فى مجال التجارة الخارجية والداخلية، وبما يسهم فى تسويق بضائعها فى الخارج تحت شعار صنع فى مصر.

أضاف أنه سيتم تصنيع البطاريات تحت مسمى teco power.

وبمعدلات تبدأ من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ بطارية شهريا، وبمعدل سنوى ٢٠ ألف بطارية تزيد تدريجيا مع متطلبات السوق، الذى يستورد ما يزيد على ٥٠٪ من احتياجاته من الخارج، لافتا إلى أن مواصفات تصنيع البطارية ستكون عالمية بجودة عالية ومشهود لها بالسوق الأوروبى والأفريقى، خاصة أن البطارية الجديدة سيتم تصنيعها بتكنولوجيا المالية وصناعة مصرية ١٠٠٪.

واوضح ان الشركة ستقوم بتصدير ٤٠٪ من إنتاجها إلى الخارج وسيتم طرحها للبيع فى النصف الثانى من شهر يناير ٢٠٢١.

وأكد المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة أن الشركة نجحت فى تجاوز الآثار السلبية لكورونا، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد، لافتا إلى نجاح الشركة فى رفع أرباحها من 12 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 إلى 14 مليون جنيه العام المالى 2019-2020، كما نجحت الشركة فى ذلك رغم انخفاض المبيعات بسب كورونا من 88 مليون جنيه إلى 77 مليون جنيه لكن تم تعويض ذلك بتنويع النشاط مع تحسن النشاط الصناعى فى العام الماضى بنسبة 60%.

أوضح أن الشركة حققت إيرادات نشاط بنحو ١٥٥.٨ مليون جنيه مقارنة بـ١٠٧.٣ مليون جنيه، بنسبة تطور ١٤٥٪ وهو ما يشير لتحسن فى مختلف المؤشرات الاقتصادية نتيجة التعاقد مع عدد من الشركات على بيع وتوزيع منتجاتها المختلفة.

وأضاف أن الشركة تسعى بشكل كبير لتنشيط المنتجات المصنوعة فى مصر من خلال عرضها فى فروع الشركة التى يتم تدشينها، لافتا إلى أنه قام بافتتاح أحدث فروع الشركة فى منطقة سوق السبتية الشهير بعد غياب أكثر من ثلاثين عاما عن هذا السوق.

وأشار إلى أنه قامت الشركة بعرض أهم معروضاتها المناسبة لهذا السوق فى إطار تشجيع الصناعات المصرية التى لا تقل أبدا عن المستورد فى مختلف المجالات.

وكشف أن الشركة لأول مرة تقوم بتقديم خدمات التعقيم والتطهير من فيروس كورونا للشركات الشقيقة من خلال فريق فنى متخصص وتوريد المواسير والمعقمات بجانب التوسع فى نشاط التخزين وغيره من الأنشطة التى تنشط الأصول والاتفاق مع العديد من المؤسسات على ذلك.