شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الحاوى للتجارة اسم له كيان عريق فى سوق السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - «الحاوى» اسم عريق فى تجارة السيارات والدراجات البخارية يرجع تاريخه إلى أكثر من 34 عاما مضت على مدار ثلاثة عقود وأكثر، تربع الحاوى على عرش استيراد مختلف أنواع السيارات، فروع الحاوى منتشرة لخدمة عملائه الكرام بالإسماعيلية وبورسعيد ومؤخرا بالقاهرة بشارع الطيران، للمنافسة على تقديم أفضل الخدمات للمستهلك فى مجال تجارة السيارات، وجميع أنواع السيارات تحت سقف واحد، وخدمات تأمينية متميزة، وجميع أنظمة التقسيط.

الحاوى للتجارة كل ما هو جديد فى عالم السيارات الحديثة والمستعملة نقدا وبالتقسيط عن طريق كل أنواع البنوك وبأقل سعر، فضلا عن عروض أخرى مميزة.

نعمل على تقديم أفضل أنظمة التقسيط المناسبة لكل فئات المجتمع وأيضا متوفر لدينا نظام الاستبدال قديم بأخرى حديثة ويتوفر لدينا كل الموديلات تحت سقف واحد.

لدينا عدة فروع فى محافظة الإسماعيلية، فهى تعتبر مسقط رأس

عائلة الحاوى وتضم الكثير من مشروعاتها، وأيضا نضم بداخل معارضنا العديد من العلامات الأخرى حفاظا منا على رضاء عملائنا، فنحن نقدم لهم اختيارات عديدة وسهولة فى الإجراءات، فثقة عملائنا هى من جعلت ما نحن عليه الآن.

الحاوى للتجارة الموزع المعتمد لـ سيتروين وميتسوبيشى وهيونداى وجيلى وشيرى وبريليانس ولادا وbyd.