شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم.. استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح حسابات البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 30 ديسمبر نشر عددا من الأحداث الهامة على المستوى المحلى، كما تم نشر عدد من الأخبار المرتبطة بحركة بورصات الخليج، في إطار خدمات التغطية التي تقدمها الخليج 365.

التخطيط تخصص 16.6 مليار جنيه استثمارات لمحافظة الإسكندرية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الإسكندرية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

تنظيم الاتصالات: شركات المحمول تبدأ تحويل 585 مليون دولار من قيمة الترددات

كشف المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تحويل شركات المحمول الدفعة الأولى من القيمة المالية لترددات المحمول الجديدة، والمقدرة بنحو 50% من قيمتها، بنحو 585 مليون دولار، ابتداءً من اليوم، الأربعاء، على أن تكون جميع التحويلات المالية لدي الجهاز مساء غداً الخميس.

وأضاف "الجمل" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قيمة الترددات الجديدة تبلغ 1.170 مليار دولار، وسيتم سداد نصف قيمة الترددات بالدولار الأمريكي عبر تحويلات مالية من داخل وخارج مصر للشركات التي لديها شركة أم في الخارج.

وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعتمد في 4 نوفمبر الماضي النتائج النهائية لعملية تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

صعود بورصة مسقط للجلسة الخامسة على التوالي..وارتفاع 13 سهماً

رتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.31% رابحاً 11.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3653.410 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.7 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 530 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفع 13 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "عمان للمرطبات" بنسبة 9.96%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.38%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 2.29%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.65%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.17%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.92%، فيما تصدر سهم "البنك الوطني العماني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 426.1 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، ينقل ادراج أسهم الشركة الخليجية لخدمات استثمار القابضة، من السوق الموازية إلى سوق المتابعة برأسمال قدره 5 ملايين ريال عماني مقسم إلى 19.6 مليون أسهم عادية و30.4 مليون أسهم ممتازة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وحتى الانتهاء من إجراءات الحل والاندماج.

البريد: استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح الحساب حتى 30 يونيو المقبل

قررت الهيئة القومية للبريد استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش حتى 30 يونيو 2021.وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش ورسوم إصدار البطاقات ورسوم التحويلات والرسوم الإدارية ورسوم المصادقات، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.‏‫

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد، أن هذا القرار يأتى فى إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى، وتماشياً مع تعليمات البنك المركزى المصرى للبنوك، وبهدف التيسير على أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم، مشيراً إلى أن حساب المعاش الذى يقدمه البريد المصرى يتمتع بالعديد من المميزات التى سيستفيد منها أصحاب المعاشات، ومنها سهولة التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلى والتسوق الإلكترونى ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة"، كما يتمتع الحساب بعائد يومى متغير يضاف يومياً على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.

مؤشرات البورصة المصرية خضراء للجلسة الثالثة..ورأس المال يربح 8.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، وربح رأس المال السوقى نحو 8.2 مليار جنيه، ليغلق عند 650.403 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة.

اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبى والصين لمناقشة اتفاق استثمارى

يجتمع زعماء من الاتحاد الأوروبي والصين اليوم الأربعاء للموافقة على اتفاق استثماري يكفل لشركات التكتل وصولا أكبر إلى الأسواق الصينية.

واستغرق إعداد الاتفاق ستة أعوام ويشكل جزءا من علاقة الاتحاد الأوروبي الجديدة مع الصين التي يعتبرها شريكة لكنه يراها في الوقت نفسه منافسة.

وتسارعت وتيرة المفاوضات، التي بدأت في 2014، هذا العام وأصبحت قيد الاستكمال بإعلان سياسي خلال اجتماع عبر الإنترنت بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء.

كما من المقرر أن يتحدث شي على نحو منفصل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المرجح أن يستغرق الاتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي عاما قبل أن يبدأ سريانه، وسيتيح لشركات الاتحاد الاستثمار في قطاعات جديدة وإلغاء بعض متطلبات المشروعات المشتركة.