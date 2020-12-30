الحاوى للاستثمار العقارى من أكبر الشركات العقارية التى تعمل فى المجال منذ اكثر من 20 عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر شركة الحاوى للاستثمار العقارى من كبرى الشركات العقارية التى تعمل فى مجال الاستثمار العقارى منذ أكثر من 20 عاما.

والشركة مختصة فى مجال الاستثمار العقارى السكنى والتجارى والإدارى، والذى يعتمد على التطوير فى التصميم من خلال واجهات كلاسيكية ومودرن تناسب جميع الأذواق.

ومن أعمالنا مجموعة أبراج لؤلؤة جاردن سيتى خلف مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، والتى تتكون من 6 أبراج سكنية بسعة إجمالية تتعدى 600 وحدة سكنية وإدارية ووحدات تجارية، والتى يتوفر بها العديد من المساحات السكنية والتى تبدأ من 85م، وتتميز أبراج لؤلؤة جاردن سيتى بالعديد من المزايا مثل الواجهات المودرن والمداخل الفخمة فى التصميم ومصاعد كهربائية على أحدث الطرازات وأنظمة أمن ومراقبة، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها، وجار العمل حاليا بالمرحلة الثانية.

وأيضا من أعمالنا عمارة الحاوى، والتى تقع على شارع الأهرام الرئيسى بالمحطة الجديدة بالإسماعيلية، والتى تحتوى على وحدات سكنية وإدارية مميزة ويوجد بها العديد من المساحات الإدارية والتى تبدأ من 55م وتصلح كعيادات مميزة للأطباء، نظرا لموقعها المتميز وسهولة الوصول إليها.

«باريس مول» هو مركز تجارى ضخم يقع فى قلب حى الأفرنج فى أرقى مواقع الإسماعيلية شارع السلطان حسين، اعتمد تصميم المول على واجهات من الطراز الأوروبى الكلاسيكى كأول مول يحمل هذا الطابع الفريد، كما اعتمد الديكور الداخلى على تصميم حديث مودرن ليحدث مزيجا فريدا بين الماضى والحاضر، يتكون المول من خمسة طوابق تحتوى على محلات تجارية بمساحات مختلفة للتمليك تصلح لكل الأنشطة التجارية والترفيهية - مطاعم مميزة - روف جاردن - جراجات حديثة، يتميز المول بأحدث وسائل التجهيز من سلالم متحركة ومصاعد بانوراما وتكييف مركزى، كما أنه مجهز للإطفاء وإنذار الحريق أوتوماتيكيا، كما يحتوى على أنظمة للصوت، المول بالكامل مراقب بالكاميرات، بالإضافة إلى خدمات الأمن والحراسة على مدار الساعة، كل هذا حتى تكتمل عناصر التصميم ليقدم لك رحلة تسويقية فريدة ومميزة.

وكذلك من أعمال الشركة هاى سيتى مول، والذى يعد أول مول تجارى حقيقى بمدينة الإسماعيلية، والذى يتميز بواجهات زجاجية فخمة ويحتوى على مساحات مختلفة تصلح لكل الأنشطة «24م- 25م - 27م -37م - 44م - 52م»، حيث يقع المركز التجارى فى منطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، وهو يعتبر أول مول تجارى حقيقى فى مدن القناة صمم بطراز يناسب الذوق العصرى، حيث يتكون من خمسة طوابق بواجهات زجاجية فخمة يحتوى على محلات بمساحات مختلفة للتمليك - مطاعم متميزة - مسطحات مختلفة تصلح لكل الأنشطة التجارية والترفيهية، كما يحتوى على مؤمن ماركت على مسطح 1020 مترا، البنية التحتية للمول متطورة جدا ومجهزة بأحدث وسائل الرقابة والأمن والحراسة، كما يحتوى على مصاعد بانوراما وسلالم متحركة إلى جانب مرفق للمركبات لسهولة وقوف السيارات لتكتمل عناصر تصميم المشروع ويعرض ما ليس له مثيل فى اختيار وسائل الترفيه والتسوق.