شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 9 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ستنطلق بكليات الجامعة فى 9 يناير المقبل، وقال فى تصريحات لـ«الخليج 365» إن جدول الامتحانات راعى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا إضافة إلى مراعاة إجازات أعياد الطلاب المسيحيين.

وأضاف الدكتور ماجد نجم، أن الدراسة منتظمة على مستوى كليات الجامعة، وذلك وفقا لمنظومة التعليم الهجين التى تطبقها الجامعة والتى تمزج بين التعلم الحضورى والتعليم عن بعد «أونلاين» من خلال منصة الجامعة، مؤكدا أن الدراسة الحضورى بالكليات تتم وسط تشديد على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، أثناء الدخول إلى الحرم الجامعى وقاعات المحاضرات بالكليات، موضحا أنه عقب الانتهاء من إجازات أعياد المسيحيين سيتم البدء فى امتحانات العملى والتطبيقى والتخلفات. وأوضح الدكتور ماجد نجم، أنه تم تعميم تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا على مستوى كليات الجامعة مع اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، مؤكدا تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين لإجراءات الوقاية بعدم ارتداء الكمامة الطبية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون التطبيق الفورى لتحقيق الردع وللحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. وقال رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة وضعت حزمة من الإجراءات سيتم تطبيقها داخل القاعات الخاصة بالامتحانات وفى مقدمتها تقليل الكثافات داخل القاعات للنصف من إجمالى الطاقة الاستيعابية بالقاعات.