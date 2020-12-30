شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الحاوى للتجارة.. تعمل فى مجال الخضراوات والموالح تصدر لأكثر من 14 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشركة تعمل فى مجال الموالح مثل البرتقال والمندرين والليمون، وتعمل فى مجال البصل مثل البصل الأحمر والأبيض والأصفر والبطاطس بأنواعها، حيث يتم جنى الثمار من المزارع فى نطاق محافظة الإسماعيلية مثل وادى الملاك - الصالحية القديمة.

ويتم توريدها لمصانع التعبئة، ويتم الفرز بمعرفة العمال المتخصصين ثم مرحلة الغسيل للثمار، ثم مرحلة التطهير بأحدث بروتوكول للمطهرات والشموع، ثم يتم تحجيمها حسب طلبات العميل ومن ثم تتم تعبئتها بمواد التعبئة ثم يتم تجهيزها لمرحلة التصدير النهائى للدول المراد التصدير إليها.

تتم عمليات الشحن عبر البحر عبر الخطوط الملاحية الكبرى فى حاويات «٤٠ قدم» إلى الدول التى يتم التصدير لها: إنجلترا - هولندا - ألمانيا - إيطاليا - فرنسا - روسيا - أوكرانيا - رومانيا - كرواتيا - الهند - الصين - السعودية - المالديف - بعض الدول الأفريقية - ودول أخرى.