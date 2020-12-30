شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظون يكشفون أسماء القرى والنجوع المطورة فى «حياة كريمة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 34 قرية فى خطة تطوير الأقصر.. 38 ألف أسرة تستفيد من المبادرة الرئاسية بأسوان.. و25 قرية بالشرقية.. ومحافظ الفيوم: «عمليات التطوير ستكون على رأس أولوياتى فى 2021» تنمية كبرى تقوم بها الدولة للنهوض بالقرى والنجوع من خلال المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالتفاح السيسى «حياة كريمة»، التى تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة. وكشف المحافظون، عن أسماء القرى والنجوع المطورة فى مبادرة الرئيس السيسى «حياة كريمة»، حيث أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير 1400 قرية بـ 22 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن المبادرة تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس، بالإضافة إلى مدينة مطوبس، فى كل خدمات الحياة، وتشمل المبادرة تطوير «بنى بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدى، عزبة الخليج البحرى، بريدعة، الوقف البحرى، القنى، عزبة الخليج القبلى، الوقف القبلى، القمسيون شرق، القمسيون غرب».

ومن جانبه، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تنفيذ مبادرة « حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف تحسين مستوى معيشة 38 ألفا و626 أسرة من البسطاء والأسر الأكثر احتياجا داخل 11 قرية على مستوى محافظة أسوان، والتى تصل استثماراتها لنحو 82 مليون جنيه، وهى قرى: «بشاير الخير وكلابشة وتوماس وعافية الجديدة ببحيرة ناصر، خور أبوصبيرة وأم عشيرة بوادى العلاقى بنطاق مركز أسوان، بجانب قرى سنقارى وقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى قرى الأشراف والإيمان والشهامة بوادى الصعايدة بنطاق مركز إدفو، فضلا عن قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو».

وأوضح محافظ أسوان، أن ذلك سيسهم فى تغيير وجه الحياه وتحسين مستوى معيشة نحو 893 ألف نسمة يقيمون بـ50 قرية منها 35 قرية بإدفو و15 قرية بكوم أمبو، لافتا إلى أن ذلك يتوازى مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تشمل 13 قرية على مرحلتين، موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280,7 مليون جنيه، حيث إنه جار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالى 30 مشروعا باستثمارات 82.7 مليون جنيه، وجار طرح مشروعات المرحلة الثانية بإجمالى 53 مشروعا وباعتمادات 198 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ مبادرة «التصالح حياة» من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا. فيما قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة سوف يتم تنفيذها فى 192 قرية تم توزيعها على 5 مراكز، مضيفا أن المراكز التى سيتم تنفيذ المبادرة بها هى مراكز العدوة ومغاغة وملوى وديرمواس وأبوقرقاص، لافتا إلى أن البداية سوف تنطلق فى مركز أبوقرقاص من خلال 47 قرية ونجعا.

وفى المنوفية، أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم اختيار 81 قرية و373 نجعا وعزبة بمركزى أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل فى البنية التحتية وجميع القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، جاء هذا لتفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تستهدف طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية دخول 1500 تجمع ريفى على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيتم البدء فى تطوير المناطق غير المخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالى تكلفة تصل إلى 310 ملايين جنيه مضيفا أنه قامت لجنة من مجلس الوزراء بمعاينة بعض قطع الأراضى بنطاق المحافظة لإمكانية إقامة أحياء متطورة على غرار حى الأسمرات وبشاير الخير.

وفى الأقصر، تستعد محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة للبدء فى تطوير عدد من قرى مدينتى إسنا وأرمنت ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، لتقدم خدماتها فى عدد 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية من القرى الأكثر احتياجا «قابلة للزيادة».

ومن جانبه، قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه كان من نصيب محافظة الأقصر اختيار مركزى أرمنت وإسنا، اللذين تم اختيارهما طبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التنمية المحلية، حيث يتبع مركز إسنا عدد 9 وحدات محلية قروية تضم 27 قرية وتوابعها، ويتبع مركز أرمنت عدد 4 وحدات محلية قروية تضم 7 قرى وتوابعها.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن المصرى وخاصة فى الريف داخل القرى المصرية، وبناء على التكليف الصادر من رئيس الجمهورية بالبدء فى المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، ومن أجل إحداث تنمية شاملة.

وفى الشرقية، تستعد محافظة الشرقية لتنمية وتطوير 65 % من قرى مركز الحسينية، ضمن القرى الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت المحافظة، أن القرى التى سيشملها التطوير عددها 25 قرية ضمن 41 قرية من قرى المركز، والتى سيتم خلالها إنشاء البنية التحتية لها منها صرف صحى ومياه شرب ومدارس وتوصيل الغاز الطبيعى وإعادة تطوير شبكة كهرباء والاتصالات.

والقرى هى: الاخيوة، قبوله، جزيرة سعود، السماكين الغرب، والسماكين الشرق، مالكين البحرية والمالكين الغرب، المناجاة الكبرى والصغرى، قرى بحر البقر 2 و 3 و 4 و 5، منشية راغب ومنشية أبوعامر، منشية مصطفى خليل، منشية بشارة، الصالحية 3 والصالحية 7 والصالحية البساتين، والحجازية والحمادين.

وفى الفيوم، وجه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بسرعة رصد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير مركزى إطسا ويوسف الصديق، مشددا على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة التطوير للمركزين.

وأكد المحافظ على العمل التشاركى من خلال التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات لكى لا تتعارض رؤية قطاع مع قطاع آخر عند وضع رؤيتهم لخطة التطوير، بناء على المتطلبات والاحتياجات الفعلية لمركزى إطسا ويوسف الصديق، مشددا على دراسة الخطة الاستراتيجية للمحافظة والمشروعات التى يتم تنفيذها من خلالها لفترة 3 سنوات مقبلة، لتكون الرؤية أكثر وضوحا، مع رصد الاحتياجات بالقطاعات الخدمية والتنموية، مع أولوية تنفيذ المشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين.