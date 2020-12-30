شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة صيدناوى وبيع المصنوعات: نظام جديد للتقسيط مع بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عنارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن الشركة نجحت في تحقيق إيرادات بلغت 118.4 جنيه على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على الأسواق موضحا أن هذا المبلغ يقترب من الإيرادات العام المالي 2018-2019 والبالغ 122.9 جنيه.

‏أضاف محمد عنارة ل»الخليج 365» أن الشركة نجحت أيضا في تحقيق أرباح بلغت 8.1 جنيه ، كما أن المبيعات بلغت 51.4 جنيه ، معتبرا ان ما تحقق يعتبر نجاحا كبيرا فى ظل ما شهدته الحركة من ركود وتراجع اقتصادى عالمى.

وكشف أن الشركة نجحت في تسوية مديونية للتأمينات الاجتماعية بقيمة 118 مليون جنيه وخصم 90% من الفوائد من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق ووزارة التضامن الاجتماعي حيث تم دفع اصل المبلغ من خلال مبادلته بأصل من الأصول وتوفير حوالى 51 مليون جنيه .

وأشاد محمد عنارة بجهود الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام وجهود السيدة ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق في فض التشابكات بين الشركة وكل شركات القطاع ومختلف الجهات ومنها الضرائب والتأمينات والكهرباء وغيرها من الجهات، وهى ملفات اقتحمها الوزير بعد أن كانت مجمدة منذ سنوات .

‏ وكشف محمد عنارة عن تدشين مبادرة جديدة لتنشيط المبيعات من خلال نظام التقسيط مع بنك مصر في كل فروع الشركة 31 فرع حيث يقوم‏ البنك بعرض هذا النظام على عملائه وهم بالملايين ويأتي العميل إلى أي فرع من فروع الشركة يشترى ما يريده ثم يقوم البنك بدفع الحساب للشركة ويقسط للعميل بأنظمة مختلفة .

وهذه المبادرة تأتى بعد مبادرة سابقة للتقسيط بيننا وبين بنك القاهرة ، لافتا ان الشركة في الوقت نفسه أطلقت مبادرات لتخفيف الأعباء عن العملاء من خلال خصم 50% من مستحقاتهم ورفع الفوائد عنهم مقابل الالتزام بسداد المستحقات الجديدة وجزء من المستحقات القديمة بصورة منتظمة.

أيضا من الأفكار الجديدة التي تسعى الشركة لتطبيقها من اجل اللحاق بالعالم

‏ سوف نبدأ البيع اونلاين لانه المستقبل ولا أريد أن ننفصل عن المستقبل بحيث يتم البيع والشراء بين من خلال موقع الشركة والشركات الشقيقة ومن خلال موقع الشركة القابضة وجاري دراسة كل التفاصيل المتعلقة بذلك وكيفية توصيل السلع إلى المشترين وكذلك ضمان ارجاع السلع وفقا لمعايير معينة ، كما ندرس إمكانية الاستعانة بشركة مبيعات اون لاين للتعاون معنا خلال الفترة القادمة وذلك تزامنا مع مشروع التطوير التكنولوجي الكبير ERB الذي تنفذه وزارة قطاع الاعمال العام لتطوير الشركة وكل الشركات التابعة للوزارة

أضاف محمد عنارة «نحن من الشركات التي استفادت كثيرا من هذا النظام حيث لم يكن لدينا بنية أساسية الآن البنية الاساسية أصبحت موجودة تماما وتم شراء الأجهزة الرئيسية وحاليا يتم تدريب العاملين على الأنظمة الحديثة ، وهو مشروع كبير للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .

بجانب 1لك نقوم باستغلال كافة الأصول التابعة ونرحب بالشراكة مع القطاع الخاص فيها معه السعي قدما لحل بعض العقبات نتيجة قانون الايجار الجديد حيث نحرص على الوصول الى قيم ايجارية مناسبة واستمرار نشاط فروعنا .