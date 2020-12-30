شكرا لقرائتكم خبر عن حسم اختيار رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية لشعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2020-2024. وبحسب بيان للغرفة، فإنه تم اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية حيث جاء اشرف هلال رئيسا للشعبة وفتحي الطحاوي ومحمد عبد المجيد هلال نائبان اول وثان وشريف عبد المنعم سكرتيرا عاما للشعبة. وأكد مجلس إدارة الشعبة عقب انتهاء جلسة الإجراءات، أن الفترة القادمة ستشهد طرح مجموعة موضوعات من واقع مطالب الجمعية العمومية لهذا القطاع من بينها ما يتعلق بهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتراخيص المخازن وكافة الموضوعات التي تهم قطاع الأدوات المنزلية ورفعها في مذكرة رسمية إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة .

كانت هذه تفاصيل خبر حسم اختيار رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة بالتزكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.