"الخبير المالية" تعلن عن نجاح الطرح الأولي لوحدات "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت "الخبير المالية"، شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، عن اختتام فترة الطرح الأولي لوحدات "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول" بنجاح والذي يعدُّ الأول من نوعه في المنطقة.

وكانت فترة الاكتتاب في الطرح الأولي لوحدات الصندوق قد بدأت يوم الأحد 6 ديسمبر 2020م الموافق 21 ربيع الثاني 1442هـ، واختتمت يوم الخميس 24 ديسمبر 2020م الموافق 9 جمادى الأولى 1442ه. وقد استقطب الصندوق على مدى 15 يوم عمل مكتتبين من الأفراد والشركات للاستثمار فيه تجاوز عددهم 89 ألف، وبلغ صافي قيمة الاشتراكات 472.8 مليون ريال سعودي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 157% من الحد الأدنى لرأس مال الصندوق.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، صرح الأستاذ/ أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة "الخبير المالية": "إننا سعداء بالنجاح الذي حققه الصندوق خلال فترة الطرح الأولي والإقبال الذي شهده من قِبَل المستثمرين من فئة الأفراد والمؤسسات." وأضاف الأستاذ غوث قائلاً: "سيوفر الصندوق فرص استثمارية في أصول متنوعة بهدف تحقيق دخل دوري للمستثمرين."

ووفقاً لشروط وأحكام الصندوق، سيتم تخصيص كامل الوحدات المطلوبة لـ "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول" على المكتتبين خلال 10 أيام عمل من انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 7 يناير 2021م، وعلى أن تطرح وحدات الصندوق في السوق المالية السعودية "تداول" خلال 20 يوم عمل من انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 21 يناير 2021م.

وأشارت "الخبير المالية" إلى أن الصندوق يوفر محفظة متنوعة من الأصول المُدرة للدخل، ويقدم للمستثمرين فرص تحقيق عوائد دورية عن طريق الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول، وتضم تلك الأصول: الصكوك، والتمويل التجاري، والإجارة، وصناديق الدخل، والمرابحة. وتتوزع محلياً وإقليمياً وعالمياً لتشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، حيث يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة تفوق 5% سنوياً توزع مرتين في السنة على مالكي الوحدات.

والجدير بالذكر أن "الخبير المالية" هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 – 07074).