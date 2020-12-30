شكرا لقرائتكم خبر عن أول رحلة تجارية لـ«737 ماكس».. هل انتهت «بوينج»؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقلعت، الثلاثاء، أول رحلة تجارية لطائرة بوينج 737 ماكس في الولايات المتحدة، منذ منع هذا الطراز من التحليق في كل أنحاء العالم بعد حادثين أوديا بحياة مئات الأشخاص، وأوقعا الشركة المصنعة للطائرة في أزمة.

وهبطت الطائرة التابعة لمجموعة «أمريكن إيرلاينز» الأمريكية في مطار لاجوارديا في نيويورك، آتية من ميامي عند الساعة 13,12 (18,12 ت ج)، قبل نحو 20 دقيقة من الموعد المحدد، وفقاً لموقع المطار الإلكتروني، وناطق باسم شركة الطيران.

وكانت طائرة «بوينج ماكس» الأكثر مبيعاً لدى المجموعة الأمريكية التي كافحت خلال نحو عامين من منع الطائرة من التحليق على مستوى العالم، وهو وضع ازداد سوءاً بسبب التباطؤ الحاد في السفر الناجم عن جائحة «كوفيد-19».

وعملت «بوينج» مع الهيئات التنظيمية لمعالجة المشكلات الفنية، وتحسين تدريب الطيارين على «ماكس»، ما ساهم في السماح لها بالعودة إلى الخدمة بدءاً برحلة داخلية لشركة الطيران البرازيلية «جول» في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت «أمريكن إيرلاينز» قالت، أمس الأول الثلاثاء، إن أول رحلة تقل 100 راكب أقلعت من ميامي إلى مطار لاجوارديا.

وقال روبرت إيسوم رئيس شركة الطيران قبل إقلاع الرحلة من مطار ميامي الدولي «هذه طائرة خضعت لتدقيق شديد أكثر من أي وقت مضى. نحن واثقون جداً من أن هذه الطائرة هي الأكثر أماناً في السماء».

ومن المقرر أن تعيد «يونايتد إيرلاينز» طيارات «ماكس» إلى أسطولها الأمريكي برحلات في 11 فبراير/ شباط، وقالت «ساوث ويست إيرلاينز» التي تملك أكبر أسطول من هذه الطائرات، إنها ستعيد تشغيلها في الربع الثاني من عام 2021.

اعتراض أهالي الضحايا

وتأتي عودة «ماكس» إلى الخدمة بعدما أجازت لها هيئة الطيران الأمريكية في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، الطيران مرة أخرى بعد تحديث برامجها وتجديد بروتوكولات تدريب الطيارين.

وبدأت أزمة «ماكس» مع حادث تحطم طائرة في إندونيسيا في عام 2018 تلاه حادث آخر في مارس/ آذار 2019 في إثيوبيا ما أسفر عن مقتل 346 شخصاً، وإخراج الطائرة من الخدمة في كل أنحاء العالم.

كذلك ألغت شركات طيران العديد من الطلبات على هذا الطراز من الطائرات، لكن مع اقترابها من العودة إلى الخدمة، أعلنت شركة بوينج تلقيها طلبات جديدة في الأسابيع الأخيرة ما يشير إلى أن وضع الشركة قد يشهد تحسناً كبيراً.

غير أنّ العودة لم تكن سلسة تماماً، إذ لا تزال عائلات ضحايا الحادثين معترضة على السماح للطائرة بالتحليق، قائلة إن ذلك غير آمن.

وقد واجهت طائرة «بوينج ماكس» تابعة لشركة «إير كندا» كانت تحلق الأسبوع الماضي من أريزونا إلى مونتريال، وفيها ثلاثة من أفراد الطاقم، مشكلة في المحرك أجبرتها على ا