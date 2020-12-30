شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات تضيء سماء الشارقة والمناطق الشمالية ليلة رأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

في إطار الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، وحملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تتلألأ سماء دولة الإمارات بمجموعة متنوعة من الفعاليات وأطول احتفالات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة مع استقبال العام الجديد 2021.

وقد أعلنت كل إمارات الدولة عن سلسلة من الفعاليات والعروض السياحية والترفيهية احتفالاً بأجمل شتاء في العالم، والذي تتميز به الدولة في هذا الموسم من كل سنة. ومع استقبال كل عام جديد، اعتادت دولة الإمارات أن تكون من أولى الدول التي تتطلع إليها شعوب العالم في احتفالات رأس السنة والألعاب النارية المتميزة التي تمتد على طول الإمارات السبع في أبرز المزارات السياحية.

وستقام احتفالات هذا العام 2021 مع تطبيق كل إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد-19»، مع الحرص على توزع الفعاليات في أماكن مختلفة في كل إمارة تجنباً للتزاحم وحفاظاً على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن حملة «أجمل شتاء في العالم» تعطي طابعاً خاصاً ومتميزاً لاحتفالات رأس السنة وفعاليات السياحة والترفيه الشتوية في دولة الإمارات لهذا العام، حيث تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في الدولة على إعادة اكتشاف تفرد وجمال المقاصد السياحية بالدولة وتنوعها وامتدادها على كل إمارات الدولة، ضمن استراتيجية السياحة الداخلية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد مؤخراً، وتنفذها مع دوائر وهيئات السياحة المحلية والجهات المعنية اتحادياً، ومحلياً.

وتابع: تعد السياحة الداخلية من أهم ركائز قطاع السياحة الوطني وتمثل ما يزيد على 17% من إجمالي الحركة السياحية بالدولة، ونهدف إلى زيادة حجم السياحة الداخلية ومضاعفة تلك النسبة بحلول عام 2030، لا سيما وأن السياحة الداخلية أثبتت قدرتها على التعافي بوتيرة أسرع، والمساهمة في النهوض والنمو السياحي، ويظهر ذلك جلياً في معدلات عدد نزلاء المنشآت الفندقية على مستوى الدولة من المواطنين خلال أشهر أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر 2020، حيث زادت الأعداد المسجلة أعداد الأشهر نفسها من عام 2019.

وأضاف الفلاسي: تمتلك دولة الإمارات جميع مقومات السياحة المستدامة والراقية بمختلف أنوعها، سواء من حيث البنية التحتية والخدمات والمنشآت الفندقية والسياحية، أو من حيث التنوع الطبيعي والبيئي، أو سياحة الاستجمام والشواطئ، أو سياحة التسوق والمهرجانات، أو سياحة المغامرات، أو سياحة المعالم التاريخية والتراثية، وتمثل حملة «أجمل شتاء في العالم» دعوة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار لاستكشاف الكنوز السياحية المتنوعة التي تمتلكها الدولة والخدمات والأنشطة الترفيهية المتميزة، وتذوق الخصوصية السياحية التي تتمتع بها كل إمارة، وقضاء تجربة سياحية لا تنسى، ومشاركتها مع الآخرين.

ودعماً للسياحة الداخلية وبالتنسيق بين وزار الاقتصاد والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وبالشراكة مع كافة الهيئات السياحية المحلية، يتم الترويج للسياحة الداخلية على كل المستويات، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رواد التواصل الاجتماعي الإماراتيين، وكذلك رواد التواصل الاجتماعي من خارج الدولة مثل ستيف هارفي، وناس ديلي، كما تم إطلاق تحدي أجمل شتاء في العالم بالشراكة مع شركة «دو» للاتصالات التي لاقت تفاعلاً غير مسبوق من كل شرائح المجتمع الإماراتي.

وفي هذا الإطار أعلنت كل إمارات الدولة عن مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية لليلة رأس السنة 2021 وفي إطار حملة «أجمل شتاء في العالم».

الشارقة

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن أبرز فعاليات رأس السنة الميلادية لعام 2021 ستنطلق من خورفكان، حيث يستضيف مدرج خورفكان حفلاً غنائياً، هو الأول من نوعه على صعيد الفعاليات الفنية، يحييه اثنان من ألمع نجوم الغناء العربي، هما الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة المصرية أنغام.

كما تستضيف واجهة المجاز المائية والمرافق الترفيهية المطلة على نافورة الشارقة الموسيقية وبحيرة خالد عروض الألعاب النارية المميزة، التي تحظى بإقبال جماهيري كبير، وبهذه المناسبة توفر جزيرة النور فرصة استثنائية للاحتفال برأس السنة الميلادية، ومشاهدة الألعاب النارية من شواطئ الجزيرة.

عجمان

وفي عجمان، أعلنت دائرة التنمية السياحية أنها ستنظم مجموعة من عروض الألعاب النارية اليوم الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول، ليلة رأس السنة بالتزامن مع احتفالات الدولة والعالم بالعام الجديد، حيث صُمّمت الألعاب النارية لتقدم لوحات فنية مبهرة ستنطلق من منصتين الأولى منصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان تنظمها دائرة التنمية السياحية، والثانية منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبروي – الزورا تنظمها شركة الزورا للتطوير العقاري، ويمكن لعموم الجمهور مشاهدتها من مارينا 1.

رأس الخيمة

بدورها، أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن إمارة رأس الخيمة تتهيأ لاستقبال العام الجديد 2021 بواحدٍ من أكبر عروض الألعاب النارية على مستوى العالم. وتشمل العروض تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية التي ستنير شواطئ جزيرة المرجان الممتدة لمسافة 4 كيلومترات على أنغام عروض موسيقية آسرة تستمر لمدة 10 دقائق ترحيباً بالعام الجديد.

وعملاً بالإجراءات الاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي، تحتفي الإمارة بحلول العام الجديد من دون تخصيص أية مناطق عامة للمشاهدة أو التجمعات، حيث سيجري بث الاحتفالات مباشرة عبر محطات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني raknye.com بدءاً من الساعة 11:45 ليلاً، اليوم 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت الهيئة أنه على الرغم من الظروف غير التقليدية الراهنة، تحرص فنادق الإمارة على تقديم تجارب متميزة تضمن للزوار الاحتفال برأس السنة الميلادية بأجواء مفعمة بالفرح والسرور. كما تقدم الهيئة مجموعة واسعة من العروض القيّمة لإثراء احتفالات الزوار بالعام الجديد وتمكينهم من قضاء أوقات لا تنسى برفقة أحبائهم. كما تقدم العديد من الفنادق إطلالات مفتوح لمشاهدة عروض الألعاب النارية منها.

الفجيرة

إلى ذلك، أعلنت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار أن الإمارة ستشهد عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة 2021 في موقعين، هما كورنيش الفجيرة، وكورنيش دبا الفجيرة.