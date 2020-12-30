شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أدلة إرشادية لتأسيس أعمال ناشئة في 8 قطاعات بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دبي للمشاريع الناشئة، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، عن إصدار 8 أدلة إرشادية حول كيفية تأسيس أعمال ناشئة في 8 قطاعات أساسية بالإمارة، وذلك مع اختتام الدورة الخامسة من سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية الخاصة بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال التي نظمتها بالتعاون مع «فيرتو زون VirtuZone» وامتدت من أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر الحالي.

غطت الأدلة الإرشادية الجديدة 8 قطاعات مهمة وهي التقنية المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم والأغذية والمشروبات والاستدامة والسفر والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى قطاع التأثير المجتمعي. ويحوي كل دليل على معلومات مفصلة حول كيفية تأسيس شركات ناشئة في كل قطاع وبيانات وإحصاءات واتجاهات وفرص متعلقة بكل قطاع بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بممارسة الأعمال في كل قطاع، وطريقة الحصول على ترخيص ولائحة بحاضنات ومسرعات الأعمال ولائحة بالفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بالقطاع.

حضر جلسات الدورة الخامسة من سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية أكثر من 360 مشاركاً منهم 22% من رواد الأعمال الإماراتيين مع وجود نسبة كبيرة من رواد الأعمال المشاركين من خارج الدولة، ممن يمتلكون مشاريع ناشئة أو يخططون لإطلاق مشاريعهم الناشئة.

وأشارت ناتاليا سيشيفا، مدير أول المشاريع الخاصة وريادة الأعمال في «غرفة دبي» إلى أن اللقاءات الأسبوعية حققت أهدافها في تفعيل مشاركة الشركات التقنية الناشئة حول العالم، وتعريفها بمزايا وتسهيلات تأسيس الأعمال في دبي، مؤكدةً أن الأدلة الإرشادية تعتبر أداة جديدة ومبتكرة لمساعدة الشركات الناشئة في القطاعات المستهدفة.

ولفتت سيشيفا إلى أن استحداث هذه الأدلة الإرشادية يأتي كجزء من جهود الغرفة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، حيث استثمرت الغرفة بشكل متزايد في بناء المعرفة وتوفير المعلومات لرواد الأعمال، وتعزيز تنافسيتهم المعرفية بكل ما يتعلق بأعمالهم وبيئة الأعمال.

وهدفت سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية لتسليط الضوء على مواضيع محورية وهي كيفية تأسيس أعمال في قطاعات معينة في دبي، لتأتي هذه السلسلة في إطار جهود «غرفة دبي» لدعم رواد الأعمال في المنطقة، وتعزيز دور الشركات وأصحاب المشاريع الناشئة، ومساعدتهم على النجاح في عالم الأعمال.

شهدت هذه اللقاءات على مدار الدورات الماضية مشاركة واسعة من أكثر من 1650 مشاركاً من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين في المنطقة، وذلك لاستعراض تجاربهم الناجحة، وكيفية التغلب على التحديات، وأبرز الأدوات اللازمة لتنمية الأعمال وتطويرها، بالإضافة إلى بناء علاقات وشراكات جديدة. وشملت هذه اللقاءات منذ إطلاقها تنظيم حوالي 48 جلسة على امتداد الدورات السابقة.