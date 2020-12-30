شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودى اليوم الأربعاء.. وعيار 24 بــ 226.86 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 30-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 226.86 ريال سعودى. وربحت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأمريكي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1881.62 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1886.20 دولار. وجاءت أسعار الذهب السعودي اليوم كالتالى:

​سعر الذهب "عيار 24"

وجاءت أسعار الذهب السعودي اليوم كالتالى:​سعر الذهب "عيار 24" 226.86 ريال بما يعادل 60.46$ سعر الذهب "عيار 22"

سعر الذهب "عيار 22" 207.96 ريال بما يعادل 55.42$ سعر الذهب "عيار 21 "

سعر الذهب "عيار 21 " 198.51 ريال بما يعادل 52.90$ سعر الذهب "عيار 18"

سعر الذهب "عيار 18" 170.15 ريال بما يعادل 45.35$ سعر الذهب "عيار 14"

سعر الذهب "عيار 14" 132.34 ريال بما يعادل 35.27$ سعر الذهب "عيار 12"

سعر الذهب "عيار 12" 113.43 ريال بما يعادل 30.23$ سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب 7,055 ريال بما يعادل 1,880$ سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب 1,588 ريال بما يعادل 423.23$ سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب 226,860 ريال بما يعادل 60,460$

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