شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 30-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 30-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 8.2 مليار جنيه، ليغلق عند 650.403 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 19 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، حديد عز، السويدي إليكتريك، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للزيوت والصابون، أوراسكوم للتنمية مصر، بنك التعمير والإسكان، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الإسماعيلية مصر للدواجن، الكابلات الكهربائية المصرية، المهندس للتأمين، زهراء المعادي للاستثمار والتنمية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، القاهرة للإسكان والتعمير، القناة للتوكيلات الملاحية، الأهرام للطباعة والتغليف، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تربح 8.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 8.2 مليار جنيه، ليغلق عند 650.403 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 488.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.24%، والعرب على 8.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 18.4 مليون جنيه، 56.6 مليون جنيه، 706.8 ألف جنيه، 33.9 مليون جنيه، 31.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 140.7 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة.

وصعدت أسهم 132 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

أحداث جوهرية

أعلنت شركتي الإسماعيلية مصر للدواجن وأصول للوساطة في الأوراق المالية، عدم وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم في البورصة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، النساجون الشرقيون للسجاد، 6400 سهم، 112.5 ألف سهم، 68.8 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، ام ام جروب للصناعات والتجارة العالمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 1.3 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 15.2 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 8500 سهم، 2400 سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار 10 آلاف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، 15.3 مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.

بايونيرز

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، نقل عدد 28.1 مليون من أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة لتمويل نظام الإثابة والتحفيز، وذلك بجلسة اليوم الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.899% تقريباً من رأس المال.

بينما اشترى مصطفى إسماعيل عارف رزق، عدد 63950 سهم بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بسعر 1.1126 حينه بقيمة إجمالية 71.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.99% إلى 10.087%.

أوراسكوم كونستراكشون

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، موافقة مجلس إدارة الشركة، على إقرار توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، وتم تحديد تاريخ الاستحقاق لتوزيعات الأرباح Record Date)) لمالك السهم حتى نهاية جلسة يوم 19 يناير 2021 وسيتم الصرف اعتبارا من يوم 26 يناير 2021، وفقا للقواعد المعمول بها ببورصة ناسداك دبي.

وستقوم الشركة بتوزيع الأرباح بالدولار الأمريكي على المساهمين المالكين لأسهم في ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) وبالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية. وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقاً لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ قرار مجلس الإدارة الموافق 29/30/2020، وتضاف هذه الأرباح على توزيعات الأرباح البالغة 0.21 دولار أمريكي للسهم والتي تم توزيعها بالفعل على المساهمين في شهر أغسطس 2020، وبذلك يصل إجمالي قيمة الأرباح المُعلن عنها خلال السنة المالية 2020إلى 0.42 دولار أمريكي للسهم.

النيل للأدوية

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، وتضمنت الإعلان عن القوائم المالية المعدة تقديرياً عن الفترة من أول يوليو 2020 حتى 30 نوفمبر 2020، وبلغ صافي الرباح شامل الضريبة نحو مبلغ 44.1 مليون جنيه مقابل 34.1 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام السابق.

غاز مصر

أعلنت شركة غاز مصر، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، وتمت الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2021، والتي تستهدف تحقيق نحو 106 ملايين جنيه صافي أرباح بعد الضريبة، مقابل 82 مليون جنيه مستهدف بموازنة 2020، كما تستهدف الموازنة التقديرية تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 5.2 مليار جينه في موازنة 2021 مقابل 4.1 مليار جنيه في موازنة 2020.

كما وافق مجلس الإدارة، على زيادة رأسمال شركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" والتي تمتلك غاز مصر نسبة 15.08% من رأسمالها من 136 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، والمساهمة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 54.12 مليون جنيه إلى 216.51 مليون جنيه، ويكون التمويل بنسبة الـ50% سداد نقدي، ويكون نصيب غاز مصر النقدي في الزيادة مبلغ 12.24 مليون جنيه، وتمويل نسبة الـ50% الثانية من الاحتياطيات البالغة نحو 277 مليون جنيه، وفقاً للمركز المالي لشركة بترومنت في 31 ديسمبر 2019.

النيل لحليج الأقطان

أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان، نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الماضي، ووافق المجلس على شطب أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية شطباً اختيارياً وشراء جميع أسهم المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه، وذلك بعد استحواذ شركة إيمكس انترناشيونال على 49.8 مليون سهم بحصة تعادل 93.9% من أسهم رأسمال الشركة المصدر، على أن يتم شراء أسهم المعترضين على الشطب الاختياري بنفس ذات سعر عرض الشراء الإجباري من إيمكس والبالغ 50 جنيه للسهم الواحد.

هيرميس

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، نجاح إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، و الصكوك التي تم إصدارها قابلة للتداول في البورصة المصرية مع إمكانية السداد المعجل بحسب قرارات الجهة المقترضة، علمًا بأنها غير قابلة للتحويل إلى أسهم وفترة استحقاقها 7 سنوات، وحصلت كلٍ من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «CIRA» والصكوك المذكورة على تصنيف ائتماني «A» من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين «ميريس».

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه باختتام العام الجاري بصفقة جديدة تضاف إلى سلسلة صفقات القطاع في ترتيب الدين، حيث تأتي كعاشر صفقة تنفذ خلال العام، وأشاد جاد بتفاني فريق العمل في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في تنفيذ صفقات ترتيب الدين في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وتمثل الصفقة أول عملية إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة المصرية في قطاع التعليم المصري، ولاقى الاصدار اقبالًا ملحوظًا في ضوء تغطيته بمعدل 2.3 مرة، مما مكن بدء طلبات الاكتتاب وإغلاقها في نفس اليوم.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمنسق العالمي الأوحد للصفقة، وكذلك المنظم الأوحد للإصدار ومدير الطرح الأوحد، فيما قامت المجموعة المالية هيرميس بدور الشركة المصدرة. كما تم إسناد ضمان تغطية الاكتتاب إلى أربعة بنوك، شملت البنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس.

وأكد جاد على اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «CIRA»، مثمنًا قيام المجموعة المالية هيرميس بتقديم خدماتها الاستشارية لأول عملية إصدار صكوك للشركة في غضون عامين فقط من الإتمام الناجح لعملية الطرح الأولي لأسهمها في البورصة المصرية في عام 2018. وأوضح جاد أن نجاح إتمام صفقة اليوم بمثابة شهادة على الالتزام المتجدد للمجموعة المالية هيرميس تجاه عملائها في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ مختلف صفقات الأسهم وترتيب الدين، وهو ما يؤكده نجاح الشركة في بناء شراكات استراتيجية مثمرة مع عملائها قادرة على تعظيم المردود الإيجابي لكافة الأطراف بصفة مستدامة.