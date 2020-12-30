شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 30-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 8.2 مليار جنيه، ليغلق عند 650.403 مليار جنيه.





إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 19 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، حديد عز، السويدي إليكتريك، أصول للوساطة في الأوراق المالية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للزيوت والصابون، أوراسكوم للتنمية مصر، بنك التعمير والإسكان، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الإسماعيلية مصر للدواجن، الكابلات الكهربائية المصرية، المهندس للتأمين، زهراء المعادي للاستثمار والتنمية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، القاهرة للإسكان والتعمير، القناة للتوكيلات الملاحية، الأهرام للطباعة والتغليف، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.





البورصة تربح 8.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقى نحو 8.2 مليار جنيه، ليغلق عند 650.403 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 488.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.24%، والعرب على 8.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 18.4 مليون جنيه، 56.6 مليون جنيه، 706.8 ألف جنيه، 33.9 مليون جنيه، 31.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 140.7 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة.

وصعدت أسهم 132 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 35.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 10.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.88%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 15.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.68%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 6.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.29%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي إغلاق 9.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.04%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 14.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.729 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.18%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 24.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.03%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.257 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.97%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.27%.