شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة مرسيدس 2021 GLA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأتى السيارة "مرسيدس Gla “ الجديدة كليا فى الأسواق المصرية بسعر يتراوح بين 795,000 جنيه للفئة الأولى و870,000 جنيه للفئة الثانية.

ابرز المواصفات:متوفرة من خلال محرك تيربو رباعي سعة 1400 لتر ابرز المواصفات:متوفرة من خلال محرك تيربو رباعي سعة 1400 لتر بقوة 163 حصان وقدد تتراوح القوة الحصانية إلى ما هو أعلى من ذلك ليصل 221 حصان بعزم دوران 258 رطل تعمل من خلال ناقل حركة اتوماتيك ذات 8 سرعات نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ نظام تثبيت سرعة تلقائي يتكيف بشكل تلقائي مع وضع القيادة التي تكون عليه السيارة انذار فى حال مغادرة حارة السير نظام فتحات التحكم فى المناخ، ونظام الدفع الرباعي 4 وحدة تحكم بنظام المعلومات والترفيه مثبتة من خلال الكونسول الوسطي السيارة توفر لوحة دائرية على طول لوحة القيادة توفير إمكانية فرد المقاعد الخلفية بشكل مسطح السيارة توفر شاشة أمامية مقاس 7 بوصة لعرض القياسات مع توفير شاشة ثانية والتي من خلالها يتم التحكم فى النظم والمعلومات وتصل إلى 10 بوصة تم تقديم هذه الفئة من خلال عجلات خلفية تقوم بتوزيع 30 بالمئة فى الوضع الرياضى و50 بالمئة فى الطرق الواعرة. توفير خاصية التبريد والتسخين بالنسبة للمقاعد الامامية من خلال الزر الموجود فى الكونسول الوسطى.

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