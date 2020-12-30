البريد: استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح الحساب حتى 30 يونيو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة القومية للبريد استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش حتى 30 يونيو 2021.
وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش ورسوم إصدار البطاقات ورسوم التحويلات والرسوم الإدارية ورسوم المصادقات، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.
وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد، أن هذا القرار يأتى فى إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى، وتماشياً مع تعليمات البنك المركزى المصرى للبنوك، وبهدف التيسير على أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم، مشيراً إلى أن حساب المعاش الذى يقدمه البريد المصرى يتمتع بالعديد من المميزات التى سيستفيد منها أصحاب المعاشات، ومنها سهولة التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلى والتسوق الإلكترونى ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة"، كما يتمتع الحساب بعائد يومى متغير يضاف يومياً على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.
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