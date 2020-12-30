رويترز: التزام أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط 101% فى نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران في مجموعة أوبك+ لرويترز اليوم الأربعاء، إن التزام المجموعة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بلغ 101 بالمئة في نوفمبر.
وقال أحد المصدرين إن التزام الدول الأعضاء في أوبك بلغ 104 بالمئة فيما بلغت نسبة التزام الدول المنتجة غير العضوة في أوبك ومنها روسيا 95 بالمئة.
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