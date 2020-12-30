اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبى والصين لمناقشة اتفاق استثمارى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يجتمع زعماء من الاتحاد الأوروبي والصين اليوم الأربعاء للموافقة على اتفاق استثماري يكفل لشركات التكتل وصولا أكبر إلى الأسواق الصينية.

واستغرق إعداد الاتفاق ستة أعوام ويشكل جزءا من علاقة الاتحاد الأوروبي الجديدة مع الصين التي يعتبرها شريكة لكنه يراها في الوقت نفسه منافسة.

وتسارعت وتيرة المفاوضات، التي بدأت في 2014، هذا العام وأصبحت قيد الاستكمال بإعلان سياسي خلال اجتماع عبر الإنترنت بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء.

كما من المقرر أن يتحدث شي على نحو منفصل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المرجح أن يستغرق الاتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي عاما قبل أن يبدأ سريانه، وسيتيح لشركات الاتحاد الاستثمار في قطاعات جديدة وإلغاء بعض متطلبات المشروعات المشتركة.