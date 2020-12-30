شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى عامين ونصف بفعل شهية المخاطرة المرتفعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل إقرار حزمة إنفاق مالي واسعة فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تطورات إيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 89.65 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.98 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.98 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ،فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل ضعف الطلب على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تلقت أسواق المال العالمية دعما إيجابيا مطلع هذا الأسبوع بعدما وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسميا مشروع قانون حزمة الإنفاق المالي الجديدة فى الولايات المتحدة.

وقع ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بحوالي 900 مليار دولار ،وحزمة تمويل حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار ،ليكون إجمالي التحفيز المالي الجديد بنحو 2.3 تريليون دولار.

كان الكونغرس قد توصل يوم الثلاثاء الماضي إلى مشروع القانون عقب شهور من المفاوضات بين المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

من ناحية أخرى ، وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية فى المملكة المتحدة البريطانية رسميا يوم الأربعاء على الاستخدام الطارئ للقاح "أكسفورد –أسترا زينيكا" المضادة لفيروس كورونا المستجد ، ليكون اللقاح الثاني الحاصل على هذا التصريح بعد لقاح "فايرز-بيونتيك".