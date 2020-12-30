شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة كابيتال تعلن نتائج اكتتاب صندوق الخبير للدخل المتنوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الجزيرة كابيتال"، بصفتها مدير الطرح الخاص بصندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول "الصندوق"، عن اكتمال عملية الاكتتاب في الصندوق بنجاح، والتي انتهت يوم الخميس 24 ديسمبر الجاري.

وأفادت الجزيرة كابيتال، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الصندوق استقطب على مدى 15 يوم عمل، أكثر من 89 ألف مكتتب، كما بلغ صافي قيمة الاشتراكات 472.8 مليون ريال.

وبحسب البيان، ستقوم "الجزيرة كابيتال"، بصفتها مديراً للطرح، بالتنسيق مع مدير الصندوق لإنهاء عملية التخصيص، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 7 يناير المُقبل.

هذا وسيتم طرح وحدات الصندوق في السوق المالية السعودية "تداول" خلال 20 يوم عمل من انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 21 يناير 2021 المُقبل.

ويُذكر أن فترة اكتتاب الطرح الأولي بدأت من يوم الأحد 6 ديسمبرواستمرت لمدة 15 يوم عمل حتى الخميس 24 ديسمبر الجاري.

وكانت هيئة السوق المالية السعودي قد وافقت، في سبتمبر الماضي، على طلب شركة الخبير المالية؛ لطرح وتسجيل وحدات "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول" في السوق كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

والخبير للدخل المتداول هو صندوق استثمار متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

ويتمثل الهدف الاستثماري للصندوق في تحقيق دخل دوري للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول مدرة للدخل متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية مثل الصكوك، والتمويل التجاري، والتأجير، وصناديق الدخل، ومرابحة.