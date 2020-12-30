شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بتداولات 8 مليارات ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% رابحاً 13.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8760.08 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.93% خاسراً 753.46 نقطة ليغلق عند مستوى 24974.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 247.1 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.19%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.38%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.62%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.17%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.77%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والطاقة بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 80 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وقت اللياقة" بنسبة 5.71%، ثم سهم "أن آي سي" بنسبة 5.31%، ثم سهم "نادك" بنسبة 3.90%، فيما تراجع 100 سهماً على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 4.46%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 2.55%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم "ساكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 360.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت "الجزيرة كابيتال"، بصفتها مدير الطرح الخاص بصندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول "الصندوق"، عن اكتمال عملية الاكتتاب في الصندوق بنجاح والتي انتهت يوم الخميس 24 ديسمبر، وقد استقطب الصندوق، على مدى 15 يوم عمل، أكثر من 89 ألف مكتتب، كما بلغ صافي قيمة الاشتراكات 472.8 مليون ريال سعودي، هذا وستقوم "الجزيرة كابيتال"، بصفتها مديراً للطرح، بالتنسيق مع مدير الصندوق لإنهاء عملية التخصيص، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 7 يناير 2021، وعلى أن تطرح وحدات الصندوق في السوق المالية السعودية "تداول" خلال 20 يوم عمل من انتهاء فترة الطرح الأولي، في موعد أقصاه 21 يناير 2021.