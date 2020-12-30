شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية خضراء للجلسة الثالثة..ورأس المال يربح 8.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، وربح رأس المال السوقى نحو 8.2 مليار جنيه، ليغلق عند 650.403 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة.