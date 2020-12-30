شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط للجلسة الخامسة على التوالي..وارتفاع 13 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الخامسة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.31% رابحاً 11.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3653.410 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.7 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 530 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفع 13 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "عمان للمرطبات" بنسبة 9.96%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.38%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 2.29%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.65%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.17%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.92%، فيما تصدر سهم "البنك الوطني العماني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 426.1 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، ينقل ادراج أسهم الشركة الخليجية لخدمات استثمار القابضة، من السوق الموازية إلى سوق المتابعة برأسمال قدره 5 ملايين ريال عماني مقسم إلى 19.6 مليون أسهم عادية و30.4 مليون أسهم ممتازة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وحتى الانتهاء من إجراءات الحل والاندماج.

وفي سياق آخر أعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل، نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، وتمت الموافقة على مقترح اندماج الشركة مع الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة، وضمها إلى الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية، وتمت الموافقة علىى مقترح زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 20 مليون ريال عماني إلى 30 مليون ريال عماني، وتمت الموافقة على مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر من 20 مليون ريال عماني إلى 23.7 مليون ريال عماني، وتخصيص أسهم الزيادة لصالح مساهمي الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة "الشركة المندمجة"، وتم اعتماد إصدار سندات ثانوية غير مضمونة بقيمة 750 ألف ريال عماني لمدة 5 سنوات بمعدل فائدة سنوي وقدره 5%.