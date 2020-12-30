شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 30-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ، بعد هبوط أمس بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط. أسعار الذهب اليوم.. الذهب عيار 18 سجل 702.75 جنيه. الذهب عيار 21 سجل 820 جنيها. الذهب عيار 24 سجل 937.25 جنيه. و ارتفعت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار: 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع. سعر اليورو: 19.19 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 21.14 جنيه للشراء، و21.46 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي: 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 48.61 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.

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