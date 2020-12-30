شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات: شركات المحمول تبدأ تحويل 585 مليون دولار من قيمة الترددات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تحويل شركات المحمول الدفعة الأولى من القيمة المالية لترددات المحمول الجديدة، والمقدرة بنحو 50% من قيمتها، بنحو 585 مليون دولار، ابتداءً من اليوم، الأربعاء، على أن تكون جميع التحويلات المالية لدي الجهاز مساء غداً الخميس.

وأضاف "الجمل" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قيمة الترددات الجديدة تبلغ 1.170 مليار دولار، وسيتم سداد نصف قيمة الترددات بالدولار الأمريكي عبر تحويلات مالية من داخل وخارج مصر للشركات التي لديها شركة أم في الخارج.

وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعتمد في 4 نوفمبر الماضي النتائج النهائية لعملية تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 مليون دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 مليون دولار أمريكي.

والمرحلة الثانية - تقدمت لها الشركتان الأخرتان - للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325 مليون دولار أمريكي.