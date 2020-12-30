شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 10 أشهر بفضل تطورات إيجابية عن لقاحات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها للجلسة السادس على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، بفضل تطورات إيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا قرابة 0.8% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي 403.26 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، عقب صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليحافظ على مكاسبه لليوم السادس على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية فى المملكة المتحدة البريطانية رسميا يوم الأربعاء على الاستخدام الطارئ للقاح "أكسفورد –أسترا زينيكا" المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير صادرة مؤخرا أن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 100% فى الوقاية من عدوي فيروس كوفيد-19، متصدرا بذلك قائمة اللقاحات التي بدأ استخدامها فعليا فى معظم أنحاء العالم.

ويعد هذا اللقاح هو الثاني الذي تتم الموافقة عليه للاستخدام فى بريطانيا ، بعد لقاح "فايزر – بيونتيك" الذي حصل على تصريح الاستخدام الطارئ فى 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري ،وبدأ تلقيح للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكبار السن فى الأسبوع التالي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل مستوي قياسي جديد عند 3,756.12 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.3% ،وفى لندن قفز مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.