الارشيف / الاقتصاد

دبي تحدث قواعد وبروتوكولات إعادة فتح المنشآت والأسواق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحدث قواعد وبروتوكولات إعادة فتح المنشآت والأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت دبي إلزامية استخدام أجهزة المسح الحراري وقياس درجات الحرارة اليدوية عند كافة مداخل المنشآت اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2021. جاء ذلك في تحديث على القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة الافتتاح في إمارة دبي، اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2021، نشرته اقتصادية دبي على تويتر. وألغى التحديث الشروط المرتبطة بخدمات صف السيارات وخصوصاً لجهة تغطية المقود والمقاعد بالبلاستيك.. 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا