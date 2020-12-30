شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحدث قواعد وبروتوكولات إعادة فتح المنشآت والأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت دبي إلزامية استخدام أجهزة المسح الحراري وقياس درجات الحرارة اليدوية عند كافة مداخل المنشآت اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2021. جاء ذلك في تحديث على القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة الافتتاح في إمارة دبي، اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2021، نشرته اقتصادية دبي على تويتر. وألغى التحديث الشروط المرتبطة بخدمات صف السيارات وخصوصاً لجهة تغطية المقود والمقاعد بالبلاستيك..