شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 51.44 دولار لبرنت و48.30 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 51.44 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت مرتفعه بمقدار 35 سنتا أو ما يوازى 0.7٪، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 48.30 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 30 سنتا أو ما يوازى 0.6٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا إذ تلقت الأسعار دفعة من حزمة تحفيز مالى للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات النفط الخام وفقا لرويترز.

يترقب السوق اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهى مجموعة تعرف باسم أوبك+، فى الرابع من يناير المقبل.

تعمل أوبك+ على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية هذا العام لدعم السوق. ومن المقرر أن تعزز المجموعة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا فى يناير، وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس القدر فى فبراير.