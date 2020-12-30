شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 30-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 30-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل 1 يورو بـ 4.60 ريال سعودي.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام مقابل العديد من العملات اليوم الأربعاء إذ تجاوز المتعاملون تأجيلا جديدا في إقرار تحفيز نقدي في الولايات المتحدة وواصلوا المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي. وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

وانخفض الدولار فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد نظرا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي يقلل الطلب على حيازة الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.60 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه إسترلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 5.09 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.93 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.34 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.87 ريال سعودي .

1 ريال سعودى = 0.35 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.53 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.20 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 14.73 جنيه سودانى.

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 35.20 دينار جزائرى.

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.953 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى.