شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تتراجع للجلسة الثانية على التوالى ورأس المال يخسر 2.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.21% خاسراً 10.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5088.091 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 728.939 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 91.3 مليون سهم، بقيمة 396.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1518 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 13.5%، ثم سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 8.07%، ثم سهم شركة مخازن زي بنسبة 4.21%، فيما تراجعت 13 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.99%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 3.12%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 141.1 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقف التداول على أسهم شركة أسمنت الخليج ليومي عمل 29 و30 ديسمبر الجاري لغايات إتمام تنفيذ خفض رأس المال في الأنظمة الفنية بالسوق، ويعاد التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر، حيث سيتم تعويم سعر سهم الشركة في هذه الجلسة فقط.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الفجيرة لصناعات البناء، تعيين فيناي افاروال بوظيفة مدير الرقابة الداخلية بالشركة.