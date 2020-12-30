شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بالختام وسط هبوط 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 28.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% خاسراً 36.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.34 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسراً 12.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4551.37 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسراً 7.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4642.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 250.1 مليون سهم بقيمة 29.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8349 صفقة، وهبطت 10 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.57%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%.

وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.27%، يليه سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 8.76%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 8.42%، فيما تصدر سهم شركة ياكو الطبية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.67%، يليه سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 8.54%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 5.07%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مينا العقارية، قيام إحدى الشركات التابعة، بتوقيع اتفاقية تخارج ومبادلة لبعض الأصول بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليون دينار كويتي تقريباً، وذلك مقابل الحصول على أصول أخرى ومبلغ نقدي يقدر بـ2.75 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أنه ينتج عن ذلك قيام المجموعة بتسجيل مبلغ 650 ألف دينار كويتي تقريباً خسائر في بند الأرباح المرحلة "في حقوق الملكية".

وفي سياق آخر، قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك"، إن إحدى شركاتها التابعة شركة كفيك للوساطة المالية، وقعت عقد نهائي وإبرام صفقة شراء ومبادلة أصول بإجمالي قيمة 12.5 مليون دينار كويتي، وذلك مقابل التخارج من بعض الأصول المملوكة للشركة وهي شركة بيان القابضة والمبوبة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وشركة الصلبوخ التجارية، وشركة كالون والمبوبة كاستثمارات في شركات زميلة للمجموعة، وتم تطبيق بعض بنود تلك الصفقة، ونتج عنها تسجيل أرباح بقيمة 3.1 مليون دينار كويتي تقريباً في الربع الرابع من عام 2020.

فيما أعلنت شركة إنجازات للتنمية العقارية، إعادة جدولة القروض المستحقة عليها ليصبح أول قسط مستحق بتاريخ 15 يوليو 2021، ولا يوجد أثر جوهري على المركز المالي للشركة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، بيع شركة تابعة مملوكة 100% لها، نسبة 7% في شركة مملوكة لها بنسبة 55% (شركة التطوير كابيتال العقارية مقفولة) بقيمة 1.98 مليون دينار كويتي محققة ربحاً متوقعاً بحدود 107.6 ألف دينار كويتي، منوهة إلى أن الأثر المالي للشركة، يتمثل في خفض ملكية المجموعة في شركة التطوير كابيتال لتصبح حوالي 48%، وسوف يترتب على ذلك إعادة تصنيفها من شركة تابعة إلى شركة زميلة.