- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فى محاولة جديدة للتداول فوق 1,900$ بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، فى محاولة جديدة للتداول فوق الحاجز النفسي عند 1,900$ للأونصة ، بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,886.13$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,878.14$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,876.94$.
حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.4% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 89.71 نقطة ، عاكسا الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا التراجع الواسع بفعل تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، خاصة فى ظل استمرار الإجراءات التحفيزية فى الولايات المتحدة ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى تخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا.
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,169.86 طن متري.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب فى محاولة جديدة للتداول فوق 1,900$ بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.