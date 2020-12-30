شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فى محاولة جديدة للتداول فوق 1,900$ بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، فى محاولة جديدة للتداول فوق الحاجز النفسي عند 1,900$ للأونصة ، بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,886.13$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,878.14$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,876.94$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.4% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 89.71 نقطة ، عاكسا الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع الواسع بفعل تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، خاصة فى ظل استمرار الإجراءات التحفيزية فى الولايات المتحدة ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى تخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,169.86 طن متري.