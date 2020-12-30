شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية فى الولايات المتحدة ،انخفاض تجاوز التوقعات فى مخزونات الخام التجارية ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمي فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.7% إلى مستوي 48.42$ ، من مستوى الافتتاح عند 48.08$، وسجل أدني مستوي عند 48.05$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.0% إلى مستوي 51.62$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 51.10$ ، وسجل أدنى مستوي عند 51.10$.

حقق الخام الأمريكي بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل توقعات ارتفاع الطلب فى الولايات المتحدة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 25 كانون الأول/ديسمبر، فى أول انخفاض أسبوعي خلال السبعة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 497 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.7 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

ويدعم الأسعار أيضا ،الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ،إذ يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية منخفضة التكلفة بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.