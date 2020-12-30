شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فورد (F) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.79% بما يعادل -0.07 نقطة ليستقر على سعر 8.82 دولار. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.70، ليستهدف مستوى المقاومة 9.50. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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