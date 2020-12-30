جنرال إليكتريك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 30-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل -0.08 نقطة ليستقر على سعر 10.56 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم 10.27، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 13.25 إلى 5.48).
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.56، ليستهدف مستوى المقاومة 11.43 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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