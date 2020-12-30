شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز محاط بالضغوط الإيجابية بالرغم من انخفاضه – تحليل – 30-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.22% بما يعادل -0.09 نقطة ليستقر عل سعر 41.57 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 40.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 46.65. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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